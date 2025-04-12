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Великобритания хочет истощить Россию через украинский конфликт и заодно скрыть собственные внутриполитические проблемы. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, отметив, что планы Лондона обречены на провал.
«Создать очаг напряженности у границ с Россией, тем самым спровоцировав необходимость размещения нашей страной войск на этих территориях, сыпать угрозами, прибегать к манипуляциям, вводя очередные антироссийские санкции и разжигая русофобию, — вот чем намерен заниматься Лондон, чтобы оказать давление на Россию», — пояснил парламентарий в беседе с RT.Вместе с тем политический обозреватель прокомментировал планы и намерения другого крупного политического игрока — президента США Дональда Трампа. В комментарии для Общественной Службы Новостей аналитик поделился, что американский лидер рассчитывает последовательно разрушить политическую систему, которая раньше обеспечивала могущество Штатов, а сейчас паразитирует на них. По его словам, Великобритания, Франция и другие государства буквально живут за американские деньги.
«Вашингтон обеспечивает их безопасность, и при этом они смеют выдвигать какие-то условия, выдвигать встречные какие-то манипуляции в сторону США, которым они обязаны. В этом состоит основная позиция трампистов. И чтобы эту систему уничтожить, нужно делать именно то, что делает сегодня Дональд Трамп. И поэтому его действия вызывают очевидную негативную реакцию», — отметил он.Читайте также:
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