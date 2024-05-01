Испанский генерал Питарч: Помощь Запада не поможет Киеву остановить войска РФ

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Украина не сможет остановить войска Вооружённых сил России даже после получения помощи от западных союзников. Об этом заявил генерал-лейтенант армии Испании в отставке Педро Питарч.
В своей статье для издания ABC он написал, что поддержка Запада могла бы послужить для временного сдерживания или замедления продвижения российских войск, а также для проведения каких-то показательных акций или демонстраций. Однако даже при наличии помощи от союзников слабо верится, что ВСУ смогут остановить весенне-летнее наступление армии России, считает отставной военный.
По мнению Питарча, одобрение пакета военной и финансовой помощи Украине со стороны американского Конгресса положительно скажется на оперативно-тактических возможностях ВСУ, однако даже это вряд ли позволит украинским войскам перейти в наступление.
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Александр Бойцов