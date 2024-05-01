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Испанский генерал Питарч: Помощь Запада не поможет Киеву остановить войска РФ

01 мая 2024, 16:19
Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Украина не сможет остановить войска Вооружённых сил России даже после получения помощи от западных союзников. Об этом заявил генерал-лейтенант армии Испании в отставке Педро Питарч.


В своей статье для издания ABC он написал, что поддержка Запада могла бы послужить для временного сдерживания или замедления продвижения российских войск, а также для проведения каких-то показательных акций или демонстраций. Однако даже при наличии помощи от союзников слабо верится, что ВСУ смогут остановить весенне-летнее наступление армии России, считает отставной военный.

По мнению Питарча, одобрение пакета военной и финансовой помощи Украине со стороны американского Конгресса положительно скажется на оперативно-тактических возможностях ВСУ, однако даже это вряд ли позволит украинским войскам перейти в наступление.

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На Западе рассказали, как Россия вызвала ужас в окопах ВСУ
Monde: планирующие бомбы переломят украинский конфликт
01 мая 2024, 16:15

Фото: iStock/aapsky

Использование планирующих бомб, которые наносят сеют ужас среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), может изменить ход конфликта в пользу Москвы, пишет французская газета Monde со ссылкой на украинского офицера по имени Егор Сахар.
По его словам, такие боеприпасы способны полностью уничтожать различные позиции ВСУ, одним ударом разрушая здания и сооружения.

В статье отмечается, что планирующие бомбы, о которых говорит Егор Сахар, играли ключевую роль в конфликте и продолжают вызывать ужас в украинских окопах. Многие наблюдатели считают их оружием, которое может изменить баланс сил в пользу Москвы.

Российская авиация использует авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции в зоне операции на востоке Украины. Это позволяет боевым самолетам атаковать укрепленные позиции, избегая огня зенитных ракетных систем.

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#вс рф
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Стало известно об опасном желании НАТО на Украине
Khaleej: альянс может непосредственно вступить в конфликт из-за поражения Украины
01 мая 2024, 15:36

Фото: iStock/VanderWolf-Images

НАТО может открыто вступить в конфликт, чтобы попытаться спасти Украину от поражения, пишет Khaleej.
По данным издания, на Западе считают, что это крайне опасный манёвр для безопасности всего европейского континента. Добавляется, что США продолжают поддерживать Украину, несмотря на отсутствие признаков победы. При этом НАТО больше говорит о намерении оказывать помощь, чем делает.

Отмечается, что большинство западных стран и военных аналитиков утверждают, что очередной пакет военной помощи Киеву не станет волшебным решением.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала СВО украинская армия потеряла почти полмиллиона человек. Он напомнил, что ВС РФ освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

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#нато
#украина
#сша
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Эксперт назвал последствия поставки F-16 Украине Западом
Эксперт Кошкин: поставка Киеву F-16 лишь затянет конфликт
01 мая 2024, 15:11

Фото: iStock/Milous

Поставки Киеву западных истребителей F-16 затянут конфликт, пишет «Лента.ру».
Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Андрей Кошкин. По его словам, чтобы повлиять на ход конфликта, Киеву нужно не менее 200 истребителей, аэродромы и обслуживающий технику персонал.

Поскольку таких возможностей у Вооруженных сил Украины нет, американские F-16 не смогут существенно повлиять на ход конфликта.

Ранее сотрудник воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что Киев готов взять даже неисправные истребители F-16. Незадолго до этого президента Незалежной Владимира Зеленского уличили во лжи о положении украинских боевиков на фронте.

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#украина
#сша
#истребитель
#истребитель f-16
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Военкор Татаринов: Сотрудники ТЦК убили украинца в Закарпатской области
01 мая 2024, 14:45

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) убили молодого мужчину в Закарпатской области Украины. Об этом рассказал военный корреспондент Руслан Татаринов.
По его словам, инцидент произошёл в здании ТЦК города Берегово. Свидетелем происшествия оказалась военнообязанная девушка, также явившаяся в ТЦК по повестке. После случившегося военкомы продержали её в ТЦК 19 часов, не желая отпускать и, по всей видимости, опасаясь огласки. Затем ей удалось вырваться, написал военкор в своём телеграм-канале.

Сообщается, что в последнее время военкомы при насильственной мобилизации всё чаще применяют оружие. Так, в Черновицкой области сотруднику ТЦК пришлось открыть огонь, чтобы защититься от наседавшей на него толпы разъярённых сограждан. А в Одесской области прямо на улице военкомы пытались насильно мобилизовать многодетного отца.

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#оружие
#инцидент
#происшествия
#девушка
#украина
#мобилизация
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Командир «Ахмата» ножом откапывал себя из-под завалов для спасения раненых
01 мая 2024, 14:13

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Командир одной из групп эвакуации батальона спецназа «Ахмат» на протяжении 14-ти часов с помощью одного только ножа откапывал себя из-под завалов после атаки ВСУ. Он знал, что ему необходимо спасти раненых из окружения.
Боец с позывным Кыпчак рассказал РИА Новости, что укрывался в одном из зданий, которое атаковал дрон ВСУ «Баба Яга». После трёх попаданий дом рухнул и солдат оказался под обломками. При себе был только нож, которым он и пробивал себе путь наружу. Он не ждал помощи, так как здание располагалось на открытой местности, и товарищи не могли прийти ему на выручку по простреливаемой территории.

После 14-ти часов усилий Кыпчак освободился из каменного плена и отправился выручать раненых товарищей. Он вывел группу практически с окружённой территории. Сослуживцы считают своего командира не только удачливым, но и очень сильным духом. Сам он убеждён, что Бог уберёг его именно потому, что он думал не о себе и своём спасении, а о своих товарищах по оружию, которые нуждались в помощи.

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#всу
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«Могилизация»: Закон Зеленского обезопасил приближённых, отправив на убой простых людей
Негде спрятаться: Военнообязанные украинцы пытаются спастись любой ценой
01 мая 2024, 13:56

Фото: iStock/Iryna Imago

На фоне очевидного поражения на полях специальной военной операции, киевские власти проводят насильственную мобилизацию населения, которую украинцы успели прозвать «могилизацией». Жуткие кадры, на которых люди в форме хватают мужчин на улицах и в общественном транспорте, появляются в интернете каждый день.
О том, как действуют киевские власти в условиях нехватки личного состава в рядах ВСУ, и как украинцы пытаются спастись от смерти расскажет редакция «Радио 1».

Закон Зеленского об ужесточении мобилизации


16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий порядок мобилизации в стране. Нововведением ужесточается порядок проведения мобилизационных мероприятий, в том числе наказания за уклонение, и уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации. Закон при этом не предусматривает положений о демобилизации. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных для властей Украины.

Военнообязанные не смогут продлить документы за границей


После выхода скандального закона об ужесточении мобилизации украинское правительство также запретило военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет продлять документы в дипломатических ведомствах, которые находятся за рубежом. В ответ на это граждане Украине начали массово публиковать в социальных сетях видеоролики, на которых заявляют, что откажутся от украинских паспортов в пользу гражданства других стран.

Украинцы бегут от мобилизации на надувных матрасах


29 апреля в офисе Генпрокурора Украины сообщили, что с начала спецоперации в стране возбудили почти 11,3 тысячи уголовных дел по фактам уклонения от призыва или нарушения воинского учета. Однако, это не останавливает украинцев от попытки избежать смерти под руководством киевских генералов. Зачастую военнообязанные пытаются переплыть реку Тиса и попасть в Румынию. 28 апреля двое украинцев погибли, пытаясь сбежать из страны через Тису на надувном матрасе.

Киевские власти бросают в бой необученных военных


За последние месяцы участились случаи добровольной сдачи в плен украинских военных. В интервью, которые публикует Минобороны РФ, боевики рассказывают, что предпочитают сдачу в российский плен смерти на поле боя. Некоторые и вовсе бегут навстречу ВС РФ, желая перейти на сторону россиян. Так, украинский военнопленный Игорь Мыгаль рассказал, что до отправки на фронт служил простым пограничником, и ничего не знал о ведении боевых действий. В плену Мыгалю показали выступление Зеленского, на котором он сообщает, что за два года СВО погибла 31 тысяча украинских солдат. Экс-боец ВСУ был крайне возмущён этим враньём.

Мобилизация в Одессе


Наиболее жестокие видео с мобилизационными мероприятиями украинских силовиков обычно приходят из города Одесса. Как сообщают местные, власти поставили военкоматам слишком высокие планы, которые они не в состоянии выполнить. Мужчин хватают на улицах, в общественном транспорте, а иногда и вовсе ломятся к ним в квартиры.

Одесские военкомы с нацистскими нашивками


Пару дней назад Telegram-канал RT опубликовал видеоролик, на котором двое мужчин в форме запихивают в автобус одессита. Несчастному удалось отбиться и сбежать. Журналисты разглядели на одежде одного из военкомов изображение орла, похожее на герб нацистской Германии.

Жители Одессы боятся выходить на улицу


Британское издание The Economist опубликовало интервью с жителями Одессы, в котором мужчины рассказали, что боятся пользоваться общественным транспортом, поскольку украинские силовики очень часто вытаскивают призывников прямо из автобусов. Один из собеседников издания заявил, что страшно ему даже дома. Военкомы могут начать ломиться прямо в дверь его квартиры, рассказал одессит.

Зеленский приказал забирать на фронт всех, кроме приближённых


Новым законом Зеленского от мобилизации освобождены сотрудники практически всех правоохранительных органов Украины, помощники депутатов и владельцы стратегических предприятий. Остальных же граждан Украины забирают на фронт несмотря ни на что. Так, 30 апреля во Львове военкомы схватили двух врачей-онкологов прямо по дороге на работу. Как сообщило издание «Эспрессо», из-за этого около 100 больных раком людей не смогли получить необходимые процедуры.

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«Новости психбольницы»: Захарова оценила идею украинского министра о гендерном паритете
#всу
#украина
#мобилизация
#владимир зеленский
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«Новости психбольницы»: Захарова оценила идею украинского министра о гендерном паритете
Захарова высмеяла идею украинского министра о гендерном равенстве на фронте
01 мая 2024, 13:56

Фото: пресс-служба МИД РФ

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в рамках борьбы за гендерное равенство киевские власти будут привлекать больше женщин к разминированию территорий. Эту идею высмеяла официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По словам украинского министра, в настоящее время в разминировании участвуют только 30% женщин. Киевское руководство недовольно этой ситуацией и будет делать всё возможное для установления гендерного паритета.

Спикер российского МИД в своём телеграм-канале кратко и ёмко охарактеризовала это заявление: «Новости психбольницы». Мария Захарова также задалась вопросом, подсчитало ли украинское руководство погибших. Вдруг там тоже неравенство, а это, по мнению Киева, вопиющий непорядок.

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#мид
#мария захарова
#заявление
#новости
#киев
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Войска России нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ «Юг»
01 мая 2024, 13:26

Фото: iStock/allanswart

За последние 24 часа военные России нанесли удар по штабу оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Юг», сообщает Министерство обороны России.
По информации министерства, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российских вооруженных сил атаковали штаб «Юг» ВСУ, а также нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 112 районах, отметили в военном ведомстве.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о том, что российские военные ударили по местам дислокации солдат ВСУ на северной окраине Харькова. А в ночь на 1 мая силы ПВО ликвидировали шесть украинских БПЛА в небе над российскими регионами.

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ВС РФ уничтожили 14 иностранных наёмников ударом по Николаеву

В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ и иностранных наёмников
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#ночь
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#авиация
#всу
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Лебедев: ВС РФ ударили по местам расположения ВСУ на северной окраине Харькова
01 мая 2024, 13:16

Фото: iStock/RamonCast

Российские силы нанесли удар по местам расположения украинских военных на северной окраине Харькова, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Прилетел ФАБ <…> это, скорее всего, Большая Даниловка», — рассказал Лебедев, передавая информацию, полученную от своих коллег.

По словам источников Лебедева, именно в этом районе располагается личный состав Вооружённых сил Украины.

Ранее Лебедев также сообщил, что ВС РФ ударили по ангару с украинской техникой в селе Дмитровка Николаевской области. По его словам, украинские источники утверждали, что в уничтоженных ангарах ничего не было, однако, «то, чего «не было» вывозили грузовиками», заключил Лебедев.

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