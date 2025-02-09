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Журналист испанской газеты El Mundo Альберто Рохас незаконно проник на территорию Курской области. Об этом сообщили на сайте издания.
В публикации указывается, что Рохас приехал в Курскую область и пообщался с боевиками ВСУ, которые напали на регион. Журналист смог проникнуть на территорию РФ с украинскими военными, с которыми он приехал из города Сумы. По словам самого Рохаса, его задачей была пообщаться с солдатами 47-й бригады ВСУ.
К тому же журналисту удалось пообщаться с членами экипажа боевой машины пехоты Bradley по имени Юрий, Антон и Петро. В своем материале Рохас рассказал о встречи с беспилотниками РФ, укрытии вместе с бойцами ВСУ в момент атаки российской армии, а также горящую западную технику, переданную Киеву. Украинские военные рассказали журналисту, что им не хватает помощи Запада, а именно наблюдается дефицит военной техники, которая могла бы переломить ход конфликта.
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Иван Мусатов