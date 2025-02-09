Shot: над Железногорском в Курской области прогремело 6 взрывов

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В небе над Железногорском в Курской области прогремело не менее шести взрывов. Об этом сообщает Shot.
«Минимум шесть взрывов прогремели над Железногорском Курской области. Предварительно, сработала система ПВО», — пишут в telegram-канале.
Очевидцы отвечают, что взрывы над городом продолжаются до сих пор. Всего жители рассказали о шести-девяти взрывах. Также в небе видны вспышки. Официальной информации о происшествии пока нет. По предварительной информации, причиной взрывов является работа ПВО.
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Иван Мусатов