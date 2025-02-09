В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

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В Киеве и его пригороде прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога введена в столице Украины с 01:08 по московскому времени. Помимо Киева, сирена звучит в 11 областях страны. В их число входят Киевская, Хмельницкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Черкасская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Сумская и Черниговская области. К тому же воздушная тревога объявлена на подконтрольных ВСУ территориях Донецкой Народной Республики.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в аэропорту Волгограда был введен план «Ковер». Предварительно, причиной является атака беспилотников ВСУ.
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Иван Мусатов