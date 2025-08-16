Исполнитель теракта в «Крокусе» указал на причастность Украины
В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, один из обвиняемых, Саидакрам Рачабализода*, заявил, что слышал, как некий Сайфулло говорил о причастности «государственной структуры Украины» к заказу теракта и о том, что после нападения они направились в сторону Киева, где им должны были оплатить совершённое преступление.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по зрителям и подожгли зал. По данным следствия, погибли 149 человек, один человек числится пропавшим без вести, травмы получили 609 человек. Причинённый материальный ущерб оценивают примерно в 6 млрд рублей.
На скамье подсудимых находятся 19 человек: 13 из них обвиняются непосредственно в террористической деятельности, остальным предъявлены обвинения в содействии терроризму. Кроме того, в рамках дела заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 млн рублей.
Уголовное дело рассматривает Второй западный окружной военный суд.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
