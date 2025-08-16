Исполнитель теракта в «Крокусе» указал на причастность Украины

16 августа 2025, 11:08

Исполнитель теракта в «Крокусе» указал, что заплатить должен был Киев

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, один из обвиняемых, Саидакрам Рачабализода*, заявил, что слышал, как некий Сайфулло говорил о причастности «государственной структуры Украины» к заказу теракта и о том, что после нападения они направились в сторону Киева, где им должны были оплатить совершённое преступление.