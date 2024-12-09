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«Использованные мальчики»: сможет ли Зеленский остаться у власти на Украине

Нардеп ВРУ Дубинский не увидел у Зеленского шансов остаться у власти на Украине
Фото: istockphoto/krblokhin

Фото: istockphoto/krblokhin

У Владимира Зеленского нет перспектив сохранить власть на Украине, а его приспешники уже в январе побегут из страны, уверен депутат украинского парламента Александр Дубинский.
«Никакой перспективы остаться у власти у Зеленского, Ермака нет. Использованные (президентом США Джо — прим. ред.) Байденом мальчики уже никому не нужны...» — гласит публикация Дубинского в Telegram-канале.
Дубинский подчеркнул, что первыми Украину покинут ближайшие родственники Зеленского, чтобы подготовить «лежки», а потом и все остальные его соратники.



В январе грядущего года к власти в США придет республиканец Дональд Трамп, избранный в ноябре. Политик обещал, что прекратит украинский конфликт «за сутки».

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В Польше стало известно о планах Запада на Украину
Myśl Polska: Запад строил свои экономические и военные планы на Украину
09 декабря 2024, 17:51

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Западные союзники Украины десятилетиями вынашивали свои военные и экономические планы в ее отношении, пишет автор Myśl Polska Эдвард Ковальчук.
Обозреватель отмечает, что проблемы у Киева начались сразу после распада СССР. Эксперт считает, что на украинском постсоветском пространстве сформировался олигархат, стремившийся к «углублению связей с Западом».

«Но у Запада в отношении Украины были свои планы, причем не только в экономическом, но и в военном плане. Украина для западного капитала была лишь легкой закуской», — пишет Ковальчук.
Он резюмировал, что главной целью западных стран остается РФ и ее ресурсы. Эксперты не раз отмечали, что Украина является лишь инструментом в руках своих союзников против России.

Ранее на Украине ответили, сможет ли Владимир Зеленский остаться у власти.

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Одесситы перекрыли дорогу из-за принудительной мобилизации
«Страна.ua»: жители Одессы перекрыли дорогу из-за принудительной мобилизации ТЦК
09 декабря 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Одесситы перекрыли дорогу в связи с принудительной мобилизацией, организованной сотрудниками украинских военкоматов, пишет издание «Страна.ua».
«В Одессе сотрудники ТЦК останавливают автомобили, пробивая колеса с помощью «ежей», — сказано в материале.
По словам градоначальника Геннадия Труханова, в ВСУ пытались призвать рабочих, которые приехали, чтобы провести сложный ремонт котельной.

Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Доходит до того, что сотрудники военкоматов стреляют по убегающим от них людям. Кроме того, граждане скрываются от военных всевозможными путями, а особо отчаянные применяют огнестрельное оружие.

Дипломаты не рекомендуют посещать республику лицам с двойным гражданством, включая украинское.

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ВС РФ ударили по ВСУ в двух селах Запорожской области
Лебедев: ВС РФ ударили по позициям ВСУ в Малой Токмачке и Новоандреевке
09 декабря 2024, 16:45

Фото: istockphoto/zim286

Российская армия ударила по позициям боевиков ВСУ в населенных пунктах Новоандреевка и Малая Токмачка в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева.
«Больше всего досталось Малой Токмачке. <...> В северную часть села, находящуюся за рекой Конка, прилетало из РСЗО. Там только-только заселились дроноводы», — прокомментировал собеседник.
Ранее были названы города, которые может потерять Киев. Упомянуты пять наименований.

Запорожская область является российским регионом с конца сентября 2022 года, когда прошел референдум о ее присоединении к стране. Вместе с ней субъектами РФ стали Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская область.

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#всу
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Подполье сообщило о поражении БМП ВСУ в Запорожской области
Российские военные поразили дроном-камикадзе БМП ВСУ в Запорожской области
09 декабря 2024, 16:19

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Боевая машина пехоты ВСУ поражена в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Уточняется, что на выезде из села Новоандреевки на трассе Т0812 была поражена дроном-камикадзе вражеская БМП. По словам Лебедева, убиты или ранены до 10 украинских солдат.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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На Украине заявили о необходимости принудить РФ к миру
Зеленский заявил Мерцу о необходимости принудить РФ к миру силой
09 декабря 2024, 16:14

Фото: istockphoto/alzay

Россию необходимо принудить к миру силой, заявил Владимир Зеленский в рамках встречи с кандидатом в канцлеры ФРГ Фридрихом Мерцем. Его слова приводит УНИАН.
«Украина сильная перед любой дипломатией (когда) - сильная на поле боя, сильная армия, пакет оружия, дальнобойные системы ATACMS, Taurus, Storm Shadow, Scalp», — сказал Зеленский.
Глава киевского режима добавил, завершение боевых действий с помощью дипломатии является для Украины приоритетом. Вместе с тем он считает, что РФ «можно заставить только силой».

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. О нелегитимности политика говорят как на Западе, так и на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что в украинской республике произошла узурпация власти.

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#украина
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Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ за Крымский мост
09 декабря 2024, 16:03

Фото: iStock/umdash9

В сети опубликованы кадры боя российских Су-30 и Ми-8 с бэзэкипажными катерами ВСУ, которые пытались атаковать Крымский мост. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Согласно информации канала, для отвлечения российских бойцов были задействованы БЭКи с пулеметными турелями и блоками авиационных ракет. На опубликованных кадрах можно заметить, как в прицел катера попадает отстреливающий тепловые ловушки вертолет Ми-8.




Далее появляется истребитель Су-30, который выдает очередь по катеру из авиационной пушки.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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На Украине СБУ взяла ответственность за атаку морских дронов на Крым
09 декабря 2024, 15:04

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Ответственность за атаку на крымский полуостров морскими дронами взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом она сообщила в Telegram-канале.
«В ночь с 5 на 6 декабря группа морских дронов СБУ Sea Ваby вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами «Раптор», — сказано в публикации.
По информации украинских силовиков, на беспилотниках установили крупнокалиберные пулеметы. Отмечено, что речь идет о многоцелевой платформе, где можно разместить разнотипное вооружение.

Перед этим сообщалось, что СБУ покрывала международную мошенническую сеть телефонных мошенников, которую накрыла ФСБ. С подробностями расследования можно ознакомиться в материале «Радио 1».

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Путин вручил звезды Героев России бойцам СВО, двоим — посмертно
09 декабря 2024, 14:59

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Золотые звезды Героев России вручил бойцам спецоперации глава государства Владимир Путин. Церемония награждения состоялась в Георгиевском зале Кремля.
Медали получили также родные погибших в зоне боевых действий добровольца Владимира Гавриленко и старшего лейтенанта Михаила Избакиева.

«Наши военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, — это люди отважные и надежные. Превыше всего они ставят служение Отчизне и ее интересам», — сказал Путин.
Президент резюмировал, что несмотря на трудности, стоящие перед Отечеством, оно всегда было сплоченным, единым, а также обладало волей к победе. Национальный характер будет передаваться и дальше, из поколения в поколение, заключил верховный главнокомандующий.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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МИД РФ: Запад услышал сигнал в виде планов передать «Орешник» Белоруссии
Галузин: на Западе услышали сигнал о размещении «Орешника» в Белоруссии
09 декабря 2024, 14:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Западные страны должны были услышать сигнал РФ в виде планов передать Белоруссии ракету «Орешник». Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает РИА Новости.
Дипломат отметил, что данный сигнал более чем четок и информативен. Сигналы России были восприняты «очень серьезно», заключил Галузин.

6 декабря глава российского государства Владимир Путин сообщил, что руководство страны считает возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии. Уточняется, что ракеты могут передать уже во второй половине следующего года.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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