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У Владимира Зеленского нет перспектив сохранить власть на Украине, а его приспешники уже в январе побегут из страны, уверен депутат украинского парламента Александр Дубинский.
«Никакой перспективы остаться у власти у Зеленского, Ермака нет. Использованные (президентом США Джо — прим. ред.) Байденом мальчики уже никому не нужны...» — гласит публикация Дубинского в Telegram-канале.Дубинский подчеркнул, что первыми Украину покинут ближайшие родственники Зеленского, чтобы подготовить «лежки», а потом и все остальные его соратники.
В январе грядущего года к власти в США придет республиканец Дональд Трамп, избранный в ноябре. Политик обещал, что прекратит украинский конфликт «за сутки».
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