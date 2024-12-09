ВС РФ ударили по ВСУ в двух селах Запорожской области

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Российская армия ударила по позициям боевиков ВСУ в населенных пунктах Новоандреевка и Малая Токмачка в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева.
«Больше всего досталось Малой Токмачке. <...> В северную часть села, находящуюся за рекой Конка, прилетало из РСЗО. Там только-только заселились дроноводы», — прокомментировал собеседник.Ранее были названы города, которые может потерять Киев. Упомянуты пять наименований.
Запорожская область является российским регионом с конца сентября 2022 года, когда прошел референдум о ее присоединении к стране. Вместе с ней субъектами РФ стали Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская область.
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Никита Кротов