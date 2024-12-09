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На Украине заявили о необходимости принудить РФ к миру

Зеленский заявил Мерцу о необходимости принудить РФ к миру силой
Фото: istockphoto/alzay

Фото: istockphoto/alzay

Россию необходимо принудить к миру силой, заявил Владимир Зеленский в рамках встречи с кандидатом в канцлеры ФРГ Фридрихом Мерцем. Его слова приводит УНИАН.
«Украина сильная перед любой дипломатией (когда) - сильная на поле боя, сильная армия, пакет оружия, дальнобойные системы ATACMS, Taurus, Storm Shadow, Scalp», — сказал Зеленский.
Глава киевского режима добавил, завершение боевых действий с помощью дипломатии является для Украины приоритетом. Вместе с тем он считает, что РФ «можно заставить только силой».



Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. О нелегитимности политика говорят как на Западе, так и на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что в украинской республике произошла узурпация власти.

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#мир
#россия
#украина
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#новости
ВС РФ ударили по ВСУ в двух селах Запорожской области
Лебедев: ВС РФ ударили по позициям ВСУ в Малой Токмачке и Новоандреевке
09 декабря 2024, 16:45

Фото: istockphoto/zim286

Российская армия ударила по позициям боевиков ВСУ в населенных пунктах Новоандреевка и Малая Токмачка в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева.
«Больше всего досталось Малой Токмачке. <...> В северную часть села, находящуюся за рекой Конка, прилетало из РСЗО. Там только-только заселились дроноводы», — прокомментировал собеседник.
Ранее были названы города, которые может потерять Киев. Упомянуты пять наименований.

Запорожская область является российским регионом с конца сентября 2022 года, когда прошел референдум о ее присоединении к стране. Вместе с ней субъектами РФ стали Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская область.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
#запорожская область
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Подполье сообщило о поражении БМП ВСУ в Запорожской области
Российские военные поразили дроном-камикадзе БМП ВСУ в Запорожской области
09 декабря 2024, 16:19

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Боевая машина пехоты ВСУ поражена в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Уточняется, что на выезде из села Новоандреевки на трассе Т0812 была поражена дроном-камикадзе вражеская БМП. По словам Лебедева, убиты или ранены до 10 украинских солдат.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ за Крымский мост
09 декабря 2024, 16:03

Фото: iStock/umdash9

В сети опубликованы кадры боя российских Су-30 и Ми-8 с бэзэкипажными катерами ВСУ, которые пытались атаковать Крымский мост. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Согласно информации канала, для отвлечения российских бойцов были задействованы БЭКи с пулеметными турелями и блоками авиационных ракет. На опубликованных кадрах можно заметить, как в прицел катера попадает отстреливающий тепловые ловушки вертолет Ми-8.




Далее появляется истребитель Су-30, который выдает очередь по катеру из авиационной пушки.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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На Украине СБУ взяла ответственность за атаку морских дронов на Крым
09 декабря 2024, 15:04

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Ответственность за атаку на крымский полуостров морскими дронами взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом она сообщила в Telegram-канале.
«В ночь с 5 на 6 декабря группа морских дронов СБУ Sea Ваby вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами «Раптор», — сказано в публикации.
По информации украинских силовиков, на беспилотниках установили крупнокалиберные пулеметы. Отмечено, что речь идет о многоцелевой платформе, где можно разместить разнотипное вооружение.

Перед этим сообщалось, что СБУ покрывала международную мошенническую сеть телефонных мошенников, которую накрыла ФСБ. С подробностями расследования можно ознакомиться в материале «Радио 1».

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Путин вручил звезды Героев России бойцам СВО, двоим — посмертно
09 декабря 2024, 14:59

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Золотые звезды Героев России вручил бойцам спецоперации глава государства Владимир Путин. Церемония награждения состоялась в Георгиевском зале Кремля.
Медали получили также родные погибших в зоне боевых действий добровольца Владимира Гавриленко и старшего лейтенанта Михаила Избакиева.

«Наши военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, — это люди отважные и надежные. Превыше всего они ставят служение Отчизне и ее интересам», — сказал Путин.
Президент резюмировал, что несмотря на трудности, стоящие перед Отечеством, оно всегда было сплоченным, единым, а также обладало волей к победе. Национальный характер будет передаваться и дальше, из поколения в поколение, заключил верховный главнокомандующий.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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МИД РФ: Запад услышал сигнал в виде планов передать «Орешник» Белоруссии
Галузин: на Западе услышали сигнал о размещении «Орешника» в Белоруссии
09 декабря 2024, 14:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Западные страны должны были услышать сигнал РФ в виде планов передать Белоруссии ракету «Орешник». Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает РИА Новости.
Дипломат отметил, что данный сигнал более чем четок и информативен. Сигналы России были восприняты «очень серьезно», заключил Галузин.

6 декабря глава российского государства Владимир Путин сообщил, что руководство страны считает возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии. Уточняется, что ракеты могут передать уже во второй половине следующего года.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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В МИД РФ назвали основу переговоров России с Украиной
МИД: основой переговоров с Украиной должны быть июньские предложения Путина
09 декабря 2024, 14:40

Фото: istockphoto/ser-alim

Основой контактов по урегулированию конфликта на Украине должны быть предложения президента России Владимира Путина, озвученные им в июне. Об этом заявили в МИД РФ.
В июне глава государства предлагал Киеву мирный план по урегулированию кризиса. Таким образом, Украина должна публично отказаться от членства в НАТО, а также признать свой безъядерный статус, вывести войска с российских территорий. Кроме того, с России должны быть сняты все ограничения.

В Киеве отказались от предложенного Путиным плана, однако стали выдвигать свои. В частности, Владимир Зеленский озвучивал так называемый «План победы», а позже — «План стойкости». Вместе с тем украинская сторона постоянно говорила о переговорах, несмотря на свой же законодательный запрет на них.

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#владимир путин
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Подполье сообщило об ударе в районе ж/д станции в Сумской области
ВС России нанесли удар у ж/д станции в Сумской области во время разгрузки ВСУ
09 декабря 2024, 14:32

Фото: iStock/dzika_mrowka

Удар нанесён в Сумской области в районе железнодорожной станции во время разгрузки военными ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По словам подпольщика, под удары попал поселок Эсмань. На месте находятся машины скорой помощи, отметил ​Лебедев.

Уточняется, что в настоящее время все подъезды к станции перекрыты.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#спецоперация
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Названы города, которых может лишиться Киев
Полковник Матвийчук: боевики ВСУ скоро потеряют пять городов
09 декабря 2024, 14:24

Фото: istockphoto/Vadven

Киев скоро лишится пяти городов, предположил «Ленте.ру» военный аналитик Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал прогноз украинского военного о потере киевским режимом Часова Яра, Курахово, Красноармейска, Мирнограда и Великой Новоселки.
«Над Курахово ВСУ уже потеряли контроль, наши военные уже полностью замкнули его в кольцо. После Курахово мы будем двигаться в сторону Покровска (Красноармейск), потому что это крупный логистический центр, от которого многое зависит», — сказал собеседник.
Он резюмировал, что российским войскам необходимо выйти на границу Донецкой народной республики, а это значит, что города должны быть подконтрольны РФ.

Перед этим глава Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил о том, что поможет освободить Красноармейск от ВСУ.

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#россия
#украина
#война
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#конфликт
#всу
#новости
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