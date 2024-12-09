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Россию необходимо принудить к миру силой, заявил Владимир Зеленский в рамках встречи с кандидатом в канцлеры ФРГ Фридрихом Мерцем. Его слова приводит УНИАН.
«Украина сильная перед любой дипломатией (когда) - сильная на поле боя, сильная армия, пакет оружия, дальнобойные системы ATACMS, Taurus, Storm Shadow, Scalp», — сказал Зеленский.Глава киевского режима добавил, завершение боевых действий с помощью дипломатии является для Украины приоритетом. Вместе с тем он считает, что РФ «можно заставить только силой».
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. О нелегитимности политика говорят как на Западе, так и на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что в украинской республике произошла узурпация власти.
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