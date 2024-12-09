Одесситы перекрыли дорогу из-за принудительной мобилизации

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Одесситы перекрыли дорогу в связи с принудительной мобилизацией, организованной сотрудниками украинских военкоматов, пишет издание «Страна.ua».
«В Одессе сотрудники ТЦК останавливают автомобили, пробивая колеса с помощью «ежей», — сказано в материале.По словам градоначальника Геннадия Труханова, в ВСУ пытались призвать рабочих, которые приехали, чтобы провести сложный ремонт котельной.
Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Доходит до того, что сотрудники военкоматов стреляют по убегающим от них людям. Кроме того, граждане скрываются от военных всевозможными путями, а особо отчаянные применяют огнестрельное оружие.
Дипломаты не рекомендуют посещать республику лицам с двойным гражданством, включая украинское.
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