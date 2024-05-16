«Использовать людей как живой щит»: ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах

Военные ВСУ формируют огневые позиции в Харькове в жилых кварталах, чтобы использовать людей как живой щит. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
«У нас поступает информация непосредственно из самого города Харькова о том, что все огневые позиции укронацисты формируют опять так же, как в 2022 году, непосредственно в жилых кварталах», — рассказал он.
Ганчев отметил, что часть населения Харьковской области эвакуируют, потому как эти люди являются свидетелями преступлений Киевского режима.
Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова