В Госдуме объяснили, почему Киев целеноправленно подставляет свой народ под удар

05 мая 2026, 17:33

Депутат Хамитов: Зеленский осознанно подставляет свой народ под удар ВС РФ

Владимир Зеленский

Обращение Минобороны РФ к жителям Киева и сотрудникам иностранных дипмиссий является необходимым предупреждением. Так считает депутат Госдумы Амир Хамитов.





Напомним, 4 мая Минобороны РФ объявило перемирие с Украиной на 8–9 мая в связи с празднованием 81-й годовщины Победы. В ведомстве предупредили вражескую сторону, что в случае попытки срыва Парада Победы в Москве по центру Киева будет нанесен мощный удар.



В разговоре с Life.ru Хамитов отметил, что Владимир Зеленский редко находится на рабочем месте, а вот жители Киева действительно могут оказаться под угрозой.





«Складывается впечатление, что самому лидеру киевского режима не просто наплевать на свой народ, а он сознательно подставляет его под удар. Больше жертв среди мирного населения — больше поводов для демонстративного пускания слезы, больше денег и оружия можно будет клянчить у спонсоров», — заявил депутат.

«Они специально, демонстративно предложили для перемирия собственные даты. Непонятно, к чему эти даты имеют отношение. В честь чего объявляется перемирие 6-7 мая? Так что все будет, как всегда. Провокации они постараются устроить», — считает политолог.