«Это не шутки»: В ГД объяснили, почему киевлянам стоит покинуть город
Депутат Романов: Россия нанесет мощный удар по Киеву в случае атаки на 9 Мая
Жителям Киева следует прислушаться к предупреждениям Минобороны России и покинуть город на фоне угроз Владимира Зеленского сорвать парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Романов.
Напомним, 4 мая Минобороны РФ объявило перемирие с Украиной 8–9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пишут argumenti.ru.
«Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ВС РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева», — заявили в Минобороны РФ.
Ведомство также призвало киевлян и сотрудников иностранных дипломатических представительств своевременно покинуть город. При этом Владимир Зеленский уже заявил, что Киев готов соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая.
«Киевлянам и вправду стоит уезжать из города, да и не только киевлянам, а жителям ближайших городов. А Украине нужно ждать ответный удар за 9 Мая. С учетом того, что лидер террористического режима заявил на весь мир, что он собирается попытаться устроить парад дронов на Красной площади, соответственно, и было предупреждение от Министерства обороны. И это не шутки», — отметил Романов в разговоре с Life.ru.
По его словам, МО РФ придерживается четкой политики и наносит удары исключительно по военным объектам вражеской стороны.