«Это не шутки»: В ГД объяснили, почему киевлянам стоит покинуть город

05 мая 2026, 16:40

Депутат Романов: Россия нанесет мощный удар по Киеву в случае атаки на 9 Мая

Жителям Киева следует прислушаться к предупреждениям Минобороны России и покинуть город на фоне угроз Владимира Зеленского сорвать парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Романов.





Напомним, 4 мая Минобороны РФ объявило перемирие с Украиной 8–9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пишут argumenti.ru.





«Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ВС РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева», — заявили в Минобороны РФ.

«Киевлянам и вправду стоит уезжать из города, да и не только киевлянам, а жителям ближайших городов. А Украине нужно ждать ответный удар за 9 Мая. С учетом того, что лидер террористического режима заявил на весь мир, что он собирается попытаться устроить парад дронов на Красной площади, соответственно, и было предупреждение от Министерства обороны. И это не шутки», — отметил Романов в разговоре с Life.ru.