Исследование: После начала СВО Украину покинул каждый пятый учёный

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Специалисты оценили ущерб, который понесла украинская наука после начала в стране боевых действий. Почти 20% учёных покинули страну только за первый год специальной военной операции.
В публикации подчёркивается, что немалая часть этих учёных имеет лишь «ненадёжные контакты» с принимающими научными учреждениями. Также указывается, что около 15% людей науки, оставшихся на Украине, бросили ранее проводимые исследования. Почти четверть специалистов (23,5%) потеряли доступ к материалам, необходимым для исследований, а 20,8% респондентов из научных кругов лишились физического доступа в институты и лаборатории.
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