Источник RT: Мединский и Умеров проводят двустороннюю встречу в Стамбуле

23 июля 2025, 21:11

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Главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган в Стамбуле. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.





Ранее стало известно о начале третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом, которые проходят во дворце Чираган в Стамбуле. Площадку для встречи конфликтующих сторон начали готовить с утра 23 июля.



Перед началом диалога Мединский, Умеров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели трехстороннюю встречу. После вступительного слова Фидана переговоры продолжились в закрытом формате.





«Встреча (между Мединским и Умеровым — ред.) проводится в формате тет-а-тет», — пишет RT.