RT: российская и украинская делегации прибыли во дворец Чираган для переговоров
Российская и украинская делегации на данный момент уже прибыли во дворец Чираган в Стамбуле для переговоров. Об этом сообщает корреспондент RT Костя Придыбайло.
По его словам, нескольких журналистов пригласили во дворец Чираган, чтобы снять протокольную часть переговоров между сторонами.
«Это говорит о том, что скоро все начнется», — отметил Придыбайло.
Утром 23 июля корреспондент RT сообщал о подготовке к переговорам между Москвой и Киевом дворца Чираган.
«В самом разгаре подготовка площадки для переговоров России и Украины. Здесь устанавливаются палатки для контроля допуска, аккредитации журналистов», — рассказал Придыбайло.
Он также сообщал, что встреча делегаций должна начаться в 19:00 по московскому времени.