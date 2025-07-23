RT: российская и украинская делегации прибыли во дворец Чираган для переговоров

23 июля 2025, 19:17

Фото: iStock/FabrikaCr

Российская и украинская делегации на данный момент уже прибыли во дворец Чираган в Стамбуле для переговоров. Об этом сообщает корреспондент RT Костя Придыбайло.





По его словам, нескольких журналистов пригласили во дворец Чираган, чтобы снять протокольную часть переговоров между сторонами.





«Это говорит о том, что скоро все начнется», — отметил Придыбайло.

<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>

«В самом разгаре подготовка площадки для переговоров России и Украины. Здесь устанавливаются палатки для контроля допуска, аккредитации журналистов», — рассказал Придыбайло.