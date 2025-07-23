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RT: российская и украинская делегации прибыли во дворец Чираган для переговоров

Фото: iStock/FabrikaCr

Российская и украинская делегации на данный момент уже прибыли во дворец Чираган в Стамбуле для переговоров. Об этом сообщает корреспондент RT Костя Придыбайло.



По его словам, нескольких журналистов пригласили во дворец Чираган, чтобы снять протокольную часть переговоров между сторонами.

«Это говорит о том, что скоро все начнется», — отметил Придыбайло.


Утром 23 июля корреспондент RT сообщал о подготовке к переговорам между Москвой и Киевом дворца Чираган.

«В самом разгаре подготовка площадки для переговоров России и Украины. Здесь устанавливаются палатки для контроля допуска, аккредитации журналистов», — рассказал Придыбайло.

Он также сообщал, что встреча делегаций должна начаться в 19:00 по московскому времени.
Элина Позднякова

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