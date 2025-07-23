В Стамбуле начался третий раунд переговоров России и Украины
В Турции начались переговоры делегаций России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Перед началом переговоров главы делегаций Владимир Мединский, Рустем Умеров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели трёхстороннюю встречу.
После вступительного слова Фидана переговоры продолжились в закрытом формате.
Турецкий министр поблагодарил Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа за усилия по организации переговорного процесса.
Также он добавил, что Анкара с удовольствием констатирует, что международное сообщество высоко оценивает результаты первых двух встреч российской и украинской делегаций.
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