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В Стамбуле начался третий раунд переговоров России и Украины

Фото: iStock/Diy13

В Турции начались переговоры делегаций России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.



Перед началом переговоров главы делегаций Владимир Мединский, Рустем Умеров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели трёхстороннюю встречу.

После вступительного слова Фидана переговоры продолжились в закрытом формате.

Турецкий министр поблагодарил Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа за усилия по организации переговорного процесса.

Также он добавил, что Анкара с удовольствием констатирует, что международное сообщество высоко оценивает результаты первых двух встреч российской и украинской делегаций.

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Анастасия Чинкова

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