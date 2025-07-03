03 июля 2025, 15:06

Кирилл Фролов: РФ не должна допустить уничтожения православия на Украине

Фото: iStock/Kilav

Россия не должна допустить уничтожения православия на Украине. Так считает заведующий отделом по взаимодействую с Русской Православной Церковью Института стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.





Ранее argumenti.ru писали, что Владимир Зеленский лишил гражданства главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия. В СБУ заявили, что он добровольно получил российское гражданство в 2002 году, однако не уведомил об этом уполномоченные органы власти Украины.



По словам Фролова, после лишения гражданства Онуфрия депортируют, а на его место поставят человека, который подчинит Украинскую Православную Церковь (УПЦ) Православной Церкви Украины.





«Лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства свидетельствует о том, что его коллаборационизм с "укрорейхом" бесполезен. У Зеленского наличествует политическая воля к полному уничтожению Православия. Разумеется, это решение киевского режима согласовано с США. И теперь, спасти Православие в Колыбели Крещения Руси может только Русская Армия, освободив Киев!» — заявил Фролов в беседе с Общественной Службой Новостей.