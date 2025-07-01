01 июля 2025, 18:10

Зеленский заминирует границы Украины, чтобы не допустить бегства людей

Фото: iStock/Silent_GOS

Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, чтобы заминировать границы и не допустить бегства людей из страны.





Ранее argumenti.ru писали, что Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, которая запрещает устанавливать противопехотные мины. По словам украинского депутата Романа Костенко, данный вопрос будет рассматриваться в Раде. При этом издание отмечает, что текста указа на сайте главы киевского режима пока нет. До этого Литва также уведомила ООН о выходе страны из Оттавской конвенции.



По словам Килинкарова, Украина не раз применяла в конфликте с Россией противопехотные мины, не соблюдая обязательства данной конвенции.



Он также напомнил о том, что западные партнеры Украины планируют заминировать восточные границы с РФ, Белоруссией и Украиной для их укрепления и пресечения попыток проникновения незаконных мигрантов.





«Не исключено, что украинская сторона также пойдет на минирование своих границ, они и сейчас уже это делают. Делают для того, чтобы люди массово и незаконно не покидали территорию страны», — отметил Килинкаров в беседе с Общественной Службой Новостей.