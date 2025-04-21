Историк объяснил, чего Трамп хочет добиться от Европы

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
У президента США Дональда Трампа нет однозначного решения по Европе, его стиль — игра сразу на нескольких треках. Об этом заявил историк, журналист Александр Скачко. По его мнению, американский лидер намерен сбросить поддержку киевского режима на плечи ЕС.
«В то же время есть еще одно важное направление. Между США и Европой начинается тарифная война. Это колоссальный рычаг давления со стороны Дональда Трампа. И в этом случае европейцы действительно могут пойти на обмен. У них будет выбор — продолжать поддерживать Зеленского или бросить его. А Вашингтон в этом случае будет решать — какой будет размер тарифов, сроки, выборочность или тотальность», — поделился эксперт с Общественной Службой Новостей.Вместе с тем политолог Евгений Михайлов назвал истинные причины, по которым был наложен арест на месторождения лития в Кировоградской области Украины. В беседе с RT аналитик отметил, что таким образом Киев выполняет договоренности с Трампом. По его словам, у Украины не так много активов и любые месторождения будут продаваться американцам.
«То есть Украина лишает себя своих активов, лишает местный бизнес возможности добывать собственные недра и уже фактически продает себя в угоду американцам. Очевидно, что все эти аресты, и я думаю, что это не первый арест, они будут делаться для исполнения каких-то договоренностей либо обещаний Дональду Трампу, чтобы Америка продолжала поддерживать киевский режим», — считает Михайлов.Читайте также:
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