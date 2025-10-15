Победившего пятерых солдат ВСУ бойца Мио представили к званию Героя России
Российский военнослужащий с позывным Мио, сражавшийся в одиночку против пятерых боевиков ВСУ, стал кандидатом на звание Героя России. Информация поступила от телеканала «Звезда».
8 октября во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области, Мио столкнулся с группой противника. При зачистке села он обнаружил дом, где прятались боевики. Боец бросил гранату в окно и открыл огонь из автомата, уничтожив двоих врагов. После этого он укрылся в погребе.
Когда оставшиеся трое попытались отступить, Мио продолжил обстрел из укрытия. Ликвидацию подстреленных боевиков завершили операторы беспилотников. В настоящее время боец выполняет новое боевое задание.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
