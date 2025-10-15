Победившего пятерых солдат ВСУ бойца Мио представили к званию Героя России

15 октября 2025, 08:14

Фото: iStock/Prostock-Studio

Российский военнослужащий с позывным Мио, сражавшийся в одиночку против пятерых боевиков ВСУ, стал кандидатом на звание Героя России. Информация поступила от телеканала «Звезда».