История героизма: Боец ВС РФ отрезал себе ногу, чтобы не умереть от заражения крови

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Боец из Горного района Якутии вынужден был отрезать себе ногу после ранения, чтобы не умереть от заражения крови. Историю военного рассказали обозреватели Telegram-канала «Злой журналист».
«Раненый боец из Якутии 17 дней пробыл в окопе и был вынужден отрезать себе ногу, чтобы не умереть от заражения крови», — говорится в сообщении.
По данным канала, 38-летний российский боец вколол себе последнюю ампулу обезболивающего, после чего отрезал загноившуюся ногу ножом.
В настоящее время он находится в госпитале, его жизни ничего не угрожает.
Ранее разведчик-сапёр Вооружённых сил РФ Закарья Алиев на протяжении трёх недель в одиночку оборонял опорный пункт, захваченный российскими штурмовиками. Солдата бомбили, обстреливали, но он сумел продержаться, и даже предлагал противнику сдаться.
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Элина Позднякова