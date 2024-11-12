Появились подробности выживания бойца СВО Алиева на протяжении трех недель без еды и воды

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Российский боец Закарья Алиев в одиночку три недели удерживал захваченный опорный пункт ВСУ на Запорожском фронте, его удалось эвакуировать с помощью дрона. Подробности спасения приводит Telegram-канал «Военкоры русской весны».
28-летний разведчик-сапёр Алиев в составе группы взял опорный пункт ВСУ, однако остался единственным выжившим после атак противника. На протяжении трех недель он питался найденным на позиции врага луком. Другой еды у него не было, как и запасов воды.
ВСУ с помощью дронов пытались уничтожить его, но не смогли. Три недели Закарья ждал, пока придут российские бойцы.
12 ноября в Сети распространилось видео, которое Закарья снял, будучи на позиции. Он до самого спасения не терял надежду и чувство юмора.
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ВСУ с помощью дронов пытались уничтожить его, но не смогли. Три недели Закарья ждал, пока придут российские бойцы.
«Российские разведчики с помощью дрона сбрасывали ему провизию и затем показали путь к своим, организовав эвакуацию воина, он прошел через минное поле и теперь в госпитале», — говорится в сообщении военкоров.
12 ноября в Сети распространилось видео, которое Закарья снял, будучи на позиции. Он до самого спасения не терял надежду и чувство юмора.
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Элина Позднякова