Мать бойца, в одиночку удерживавшего позиции 3 недели, не знала, что сын на СВО

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Мать бойца ВС РФ Закарьи Алиева Халисат не знала, что ее сын отправился в зону спецоперации. Об этом она рассказала в беседе с RT.
Женщина рассказала, что сын однажды он прислал ей фото в военной форме, тогда она насторожилась, но Закарья успокоил мать, сказав, что камуфляж ему выдали на работе на время обучения охранников стрельбе.
Как-то ей пришло сообщение от сослуживца Алиева, что тот погиб, но мать не поверила.
О том, что сын действительно жив, женщина узнала недавно. Закарья смог отправить ей сообщение с чужого телефона, где написал, что, жив и здоров.
Алиев не позволил подразделениям противника занять опорный пункт, в одиночку дав отпор ВСУ. Он остался на позиции один. Связь с сослуживцами прервалась после шквального вражеского огня. Мужчина на протяжении трех недель отражал атаки украинских боевиков, питаясь лишь луком. Достать другую еду и воду было невозможно.
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Как-то ей пришло сообщение от сослуживца Алиева, что тот погиб, но мать не поверила.
«Ко мне родственники пришли домой, соседи. Все плачут, приносят соболезнования, а я сразу сказала: «Я не принимаю их! Материнское сердце чувствует и знает: мой сын жив!» — рассказала Халисат.
О том, что сын действительно жив, женщина узнала недавно. Закарья смог отправить ей сообщение с чужого телефона, где написал, что, жив и здоров.
Алиев не позволил подразделениям противника занять опорный пункт, в одиночку дав отпор ВСУ. Он остался на позиции один. Связь с сослуживцами прервалась после шквального вражеского огня. Мужчина на протяжении трех недель отражал атаки украинских боевиков, питаясь лишь луком. Достать другую еду и воду было невозможно.
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Элина Позднякова