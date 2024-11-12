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Появилось видео с позиции бойца ВС РФ, который остался один на три недели без еды и воды

Сапер Алиев записал видео с позиции, которую в одиночку оборонял три недели
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Российский боец на протяжении трех недель в одиночку оборонял опорный пункт и не терял надежды, продолжая шутить. Кадры из окопа, снятые военным, публикует RT.


Видео Алиев снял, в то время, как на протяжении трех недель он в одиночку удерживал оборону опорного пункта на Запорожском направлении. На кадрах боец рассказывает, что уже буквально «внаглую» стоит в блиндаже и просит у пролетавшего над ним вражеского дрона «что-нибудь поесть». История этого бойца стала известна в начале ноября. Военный после гибели сослуживцев в одиночку удерживал оборону позиции три недели. Он питался лишь луком, другой еды у него не было. Позже его обнаружили российские разведчики и сбросили ему с дрона продукты. А потом 28-летнего разведчика-сапера эвакуировали в безопасное место.

В настоящее время Алиев восстанавливается. Он сильно истощен, но угрозы для жизни нет.

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#всу
NI: в НАТО шокированы тем, что ВКС РФ до сих пор получают Су-35 и Су-57
12 ноября 2024, 13:01

Фото: iStock/Marina Denisenko

В НАТО удивляются тому, что ВКС России продолжают получать истребители Су-35 и Су-57 несмотря на санкции. Об пишет обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сичиу.
«Объединенная авиастроительная корпорация поставила Воздушно-космическим силам России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, стремясь усилить ее военно-воздушную мощь, несмотря на санкции и производственные ограничения», — говорится в статье.

Издание также отмечает, что российский истребитель Су-57 впервые появился за границей — на выставке Airshow China 2024 в китайском Чжухае, несмотря на введенные санкции.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что истребитель ВС РФ пятого поколения Су-57 оказался единственным эффективным самолетом в условиях противодействия американским ЗРК Patriot.

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В США раскрыли, что стало бы с Россией, не будь у нее ядерного оружия
Адмирал США Бауэр: без ядерного оружия РФ мы бы уже выгнали ее с Украины
12 ноября 2024, 12:39

Фото: iStock/vadimrysev

Если бы Россия не обладала крупнейшим арсеналом ядерного оружия в мире, то войска НАТО уже давно прогнали бы ВС РФ с территории Украины. Такое заявление сделал глава военного комитета альянса Роб Бауэр.
«Я абсолютно уверен, что, если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже были на Украине и выгнали их», — заявил Бауэр.

При этом он подчеркнул, что Россия является обладателем крупнейшего ядерного арсенала в мире. Таким образом, войска НАТО официально не вводят на Украину только из-за страха перед использованием Москвой ядерного оружия в ответ на подобные недружественные шаги стран-участниц альянса.

Ранее президент России Владимир Путин выразил опасения по поводу потенциального применения ядерного оружия Западом в условиях нарастания международной напряженности. Он отметил, что никто не может гарантировать, что в случае эскалации угроз и разрушения правовых и моральных норм ядерное оружие не будет использовано.

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#оружие
#владимир путин
#президент
#политолог
#ядерное оружие
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Глава Суджанского района Курской области Богачев подтвердил свою отставку
12 ноября 2024, 12:36

Фото: istockphoto/N-sky

Руководитель Суджанского района Курщины Александр Богачев подтвердил свою отставку. Об этом сообщили журналисты RT. Уточняется, что чиновника отстранили на собрании с жителями региона.
«Люди пришли и там, естественно, начали задавать вопросы. Вопросы, понятное дело, что сложные, иногда порой неудобные... Собрание ещё идёт», — сказал Богачев.
Со слов местных, Богачева отстранили за то, что он молчал и не хотел контактировать с народом в Курской области.

В начале августа 2024 года на Курскую область напали боевики ВСУ. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, пограничников и сотрудников Росгвардии. Бои в регионе продолжаются и сегодня.

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#мир
#россия
#курская область
#новости
#война
#сво
#конфликт
#украина
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«В невыгодном положении»: закончит ли Байден конфликт на Украине до Трампа
The Guardian: Байден еще может завершить украинский конфликт до прихода Трампа
12 ноября 2024, 12:22

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

У действующего президента США Джо Байдена все еще есть шанс закончить украинский конфликт до прихода к власти республиканца Дональда Трампа. Об этом в своем материале для The Guardian пишет колумнист Саймон Дженкинс.
«На Трампа, вступившего в должность, будет оказываться давление со стороны официальных лиц и союзников, чтобы он держался стойко и продолжал боевые действия. Сейчас (президент России Владимир) Путин держит Украину в невыгодном положении, а НАТО пребывает в неопределенной позиции <…> Возможно, удастся заключить сделку до того, как начнется хаос и неопределенность в ходе второго срока Трампа», — сказано в статье.
Дженкинс считает, что Киев не вернет свои территории и без помощи Вашингтона обречен. Байден должен начать переговоры до прихода Трампа к власти, резюмировал обозреватель.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года по результатам выборов 5 ноября.

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Пленный офицер ВСУ: Неподготовленные украинские солдаты боятся российских бойцов

Российские бойцы взяли в клещи группировки ВСУ к югу от Курахова
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#сша
#джозеф байден
#украина
#война
#конфликт
#сво
#новости
#дональд трамп
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Пленный офицер ВСУ: Неподготовленные украинские солдаты боятся российских бойцов
12 ноября 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) боятся российских бойцов. Об этом сообщил пленный украинский офицер.
В разговоре с ТАСС он отметил высокий профессионализм российских военных. Офицер ВСУ рассказал, что, судя по тому, что он видел на передовой, неподготовленным солдатам украинской территориальной обороны противостоят хорошо обученные бойцы Вооружённых сил РФ, которым они просто не могут оказать достойного сопротивления.

«Против нас воевали профессиональные хлопцы, которые способны отлично выполнять поставленные задачи, в отличие от нашей территориальной обороны», — сказал пленный украинский офицер.

Острый кадровый кризис в ВСУ признают и в украинском военном руководстве. В Генштабе Украины особенно подчёркивали неважную боевую подготовку мобилизованных новобранцев.

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#всу
#вс
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Российские бойцы взяли в клещи группировки ВСУ к югу от Курахова
12 ноября 2024, 11:57

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские бойцы населенных пунктах Елизаветовка и Ильинка к югу от Курахова взяли в клещи группировку ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Сейчас противник, который находится в Елизаветовке и Ильинке, находится в клещах. Эти группировки отрезаны от основных сил и подвоза провизии», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что подразделения ВСУ пытаются выйти из населенных пунктов малыми группами, но российские силы держат все дороги под огневым контролем.

Накануне Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные перерезают пути снабжения Вооруженных сил Украины в Курахово. По его словам, российские подразделения действуют достаточно слаженно и выверенно, работают не только в самом Курахово, но и перерезают линии снабжения противника. Он также добавил, что наблюдается охват населенного пункта и очень грамотное командование на данном этапе.


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#всу
#военные
#новости
#днр
#денис пушилин
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«Прививка перестала действовать»: Медведев о конфликте на Украине
Медведев: поставка Киеву Taurus грозит самой опасной стадией конфликта
12 ноября 2024, 11:46

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Поставка немецких ракет Taurus киевскому режиму грозит переходом украинского конфликта «в самую опасную стадию», написал в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой», — гласит публикация Медведева.

Политик добавил, что поставка указанных вооружений существенно не повлияет на ход спецоперации. Кроме того, Медведев уточнил, что ультиматум, который поставил кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц, речь идет о поставках, если РФ не откажется от спецоперации, являет собой способ «продлить агонию бандеровского режима».

Недружественные к РФ страны стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.

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#дмитрий медведев
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ВС РФ перегружают систему ПВО Киева и области, методично выводя её из строя
12 ноября 2024, 11:28

Фото: istockphoto/e-crow

Российские войска за последнее время нанесли серию ночных ударов по объектам системы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве и Киевской области. На Украине пришли к выводу, что такой тактикой Вооружённые силы РФ методично разрушают ПВО столичного региона.
В ночь на 12 ноября российские военные в очередной раз нанесли серию ударов по объектам киевского режима, в том числе и в районе столицы Украины, напоминает «Военное обозрение». Взрывы уже не в первый раз звучали в Вышгороде и Броварах. Кроме того, атакам подвергались Обухов, Шостка и Конотоп. При этом несколько ночей подряд удары были сосредоточены на объектах в Киеве и Киевской области.

По украинской версии, российские войска методично и целенаправленно разрушают систему ПВО столичного региона Украины. При этом ВС РФ каждые сутки подвергают усиленной нагрузке те звенья ПВО, которыми ВСУ пытаются заменить уже выведенные из строя радиолокационные станции (РЛС) и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).

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Российские войска продолжают атаки на систему ПВО Киева и Киевской области
«ВО»: российские войска методично разрушают систему ПВО в Киеве и области
12 ноября 2024, 11:28

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

После нескольких ночных ударов по объектам ПВО в Киеве и Киевской области, украинские военные и аналитики пришли к выводу, что российские войска методично разрушают противовоздушную систему обороны столичного региона. Об этом информирует издание «Военное обозрение».
В ночь на 12 ноября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по украинским военным объектам в различных регионах страны. Взрывы были зафиксированы в Харькове, а также в Вышгороде, Броварах, Обухове, Шостке и Конотопе. Особенно интенсивные атаки продолжались на Киев и его окрестности.

«По украинской версии, ВС РФ методично разрушают систему ПВО столичного региона Украины, а также ежесуточно перегружают те ее звенья, которыми ВСУ пытаются заменить ранее пораженные РЛС и ЗРК», — указано в статье.

Военные ВС РФ регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. По словам президента России Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Генеральный штаб ВСУ сообщает о продолжающихся атаках ВС РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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