Появилось видео с позиции бойца ВС РФ, который остался один на три недели без еды и воды

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Российский боец на протяжении трех недель в одиночку оборонял опорный пункт и не терял надежды, продолжая шутить. Кадры из окопа, снятые военным, публикует RT.
Видео Алиев снял, в то время, как на протяжении трех недель он в одиночку удерживал оборону опорного пункта на Запорожском направлении. На кадрах боец рассказывает, что уже буквально «внаглую» стоит в блиндаже и просит у пролетавшего над ним вражеского дрона «что-нибудь поесть». История этого бойца стала известна в начале ноября. Военный после гибели сослуживцев в одиночку удерживал оборону позиции три недели. Он питался лишь луком, другой еды у него не было. Позже его обнаружили российские разведчики и сбросили ему с дрона продукты. А потом 28-летнего разведчика-сапера эвакуировали в безопасное место.
В настоящее время Алиев восстанавливается. Он сильно истощен, но угрозы для жизни нет.
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