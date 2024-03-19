Истощение ПВО Украины изменит стратегическое соотношение сил на Украине

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Истощение средств противовоздушной обороны на Украине изменит стратегическое соотношение сил. Об этом пишет военный журнал Military Watch.
«Сообщается, что украинские передовые позиции в Донбассе сделались значительно уязвимее: заменить «Пэтриот» чрезвычайно сложно, а С-300 — практически невозможно», — говорится в статье.
По данным издания, после уничтожения украинских систем ПВО, армия России стала всё чаще наносить авиаудары в зоне проведения спецоперации.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ВСУ испытывают огромный дефицит артиллерийских снарядов, в то время как Россия обладает подавляющими силами.
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Элина Позднякова