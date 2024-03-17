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Asharq News: Российская ПВО вышла на новый уровень на фоне атак ВСУ

17 марта 2024, 10:25
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Российские системы ПВО вышли на новый уровень из-за атак ВСУ. Об этом сообщил глава НПО «Алмаз» Геннадий Бендерский, приводит его слова Asharq News.
По его словам, участившиеся атаки ВСУ на российские территории способствовали тому, что Россия улучшила и модернизировала системы воздушной обороны.

Бендерский подчеркнул, что одними из самых эффективных комплексов стали «Енисей» и «Валдай», которые способны фиксировать угрозу на расстоянии нескольких сотен километров.


Ранее сообщалось, что Украина не восполнит потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot.

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«Служба заботы» приняла более 38,8 тыс. обращений от подмосковных избирателей
17 марта 2024, 11:15

Фото: Радио 1

В «Службу заботы» Мособлизбиркома за период избирательной кампании поступило более 38,8 тыс. обращений. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такие данные привёл секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс.
«Всего за период избирательной кампании в службу поступило 38 800 с лишним обращений. Это большая цифра. И количество информации о каких-то проблемах, вопросах, нарушениях, конфликтных ситуациях по сравнению с предыдущими кампаниями снизилось. Я на всякий случай скажу телефон, чтобы жители могли связаться с нашими специалистами и консультантами: 8 (800) 550-97-44», – сказал Фурс, выступая в Центре общественного наблюдения за выборами в Московской области.
Он напомнил, что «Служба заботы» призвана помочь избирателям по самым разным аспектам выборов – от консультаций до психологической помощи.

В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов.

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#избиратели
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В Московской области ждут самую большую явку избирателей за три дня голосования
17 марта 2024, 10:45

Фото: Радио 1

В Подмосковье сегодня ожидается самая большая явка избирателей за три дня голосования на выборах президента России. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом заявил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
«По традиции в основной, финальный, день голосования мы ожидаем явку, часто гораздо большую, чем в первый, и тем более во второй дни», – сказал Фурс, выступая в Центре общественного наблюдения за выборами в Московской области.
Он также рассказал о старте финального дня голосования на выборах.
«Сегодня в 8 утра в регионе открылись 3985 участков. Из них 3928 образованы в общем порядке, ещё 57 участков в 27 городских округах Подмосковья - в местах временного пребывания избирателей. 39 из них открыли в медучреждениях, 11 – в СИЗО, три - в воинских частях, по два – в аэропортах и на предприятиях», – отметил Фурс.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день голосования по выборам президента страны. В регионе зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других субъектов Федерации, которые будут голосовать в Московской области.

Голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

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#мособлизбирком
#руслан фурс
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#избиратели
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#голосование
#президент
#россия
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Посол Грызлов заявил о поступившей угрозе подрыва Генконсульства РФ в Бресте
17 марта 2024, 10:45

Фото: iStock/RamonCast

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Минске Борис Грызлов сообщил, что поступила угроза о подрыве Генконсульства РФ в Бресте, передает Sputnik Беларусь.
Прежде сообщалось, что в Белоруссии сформированы избирательные участки для голосования. Граждане РФ, проживающие в республике, могут отдать голос на шести участках.

Грызлов сообщил, что уже более 2, 5 тысяч человек проголосовали.

По его словам, в связи с проведением выборов, поступила угроза о подрыве подрыве Генконсульства России в Бресте. В настоящее время принимаются все необходимые меры безопасности. Информация проверяется.

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#выборы
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Названа явка подмосковных избирателей на выборах президента к 10 утра 17 марта
17 марта 2024, 10:12

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Стала известная явка избирателей на выборах президента России на территории Московской области по состоянию на 10 утра 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Явка на избирательных участках составила 2 767 710 человек, то есть 51,76%. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 791 347 человек. Это 91,61% от общего числа подавших заявления», – говорится в сообщении.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день голосования по выборам президента страны. В регионе зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других субъектов Федерации, которые будут голосовать в Московской области.

В Московской области открыто избирательных 3 985 участков. О намерении отдать голос онлайн ранее заявили 780,6 тыс. человек.

Голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

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#мособлизбирком
#явка
#избиратели
#голосование
#выборы
#подмосковье
#московская область
#президент
#россия
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Директор клуба «Ярополк» Шадриков оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами
17 марта 2024, 09:55

Фото: Радио 1

Депутат городского круга Красногорск, ветеран боевых действий, директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков высоко оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами президента России в Московской области. Как передаёт корреспондент «Радио 1», для него провели экскурсию по зданию, расположенному в Одинцове.
«Это замечательно, когда в одном месте контролируется абсолютно всё. Благодаря современным технологиям система ещё контролирует все недочёты, даже те, которые не выводятся на экран. Что приятно, за эти два дня в Московской области не было никаких крупных эксцессов по сравнению с другими регионам России», – сказал Шадриков.
По его оценке, этот год – непростой. С начала спецоперации произошла консолидация общества, поэтому люди активно идут голосовать.
«В головах людей многое изменилось. В клубе, который я возглавляю, тоже расположен избирательный участок. Туда приходят не только взрослые люди, как мы уже привыкли видеть, а ещё и совсем молодые. Избиратели идут отдать голос за человека, в котором они уверены, потому что именно решение нашего будущего лидера определят вектор развития государства. Главное – то, в какой стране будут жить наши дети, внуки и правнуки, какие у них будут моральные устои и ценности», – подчеркнул Илья Шадриков.
Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области начал работу в третий, заключительный, день голосования на выборах президента. Как и предыдущие дни, сегодня там будут следить за тем, что происходит на избирательных участках. В центре работают наблюдатели и представитель СМИ. Центр открыт по инициативе Общественной палаты региона.

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#выборы
#голосование
#наблюдатели
#президент
#россия
#подмосковье
#одинцово
#московская область
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Подмосковный Центр общественного наблюдения начал работу в финальный день выборов президента
17 марта 2024, 08:49

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области начал работу в третий, заключительный, день голосования на выборах президента России. Об этом сообщает корреспондент «Радо 1». Работа центра организована в Одинцове.
«Как и в предыдущие дни, сегодня здесь будут следить за тем, что происходит на избирательных участках. В центре работают как наблюдатели, так и представитель СМИ. В течение дня ожидаются брифинги, визиты представителей общественности, партий, депутатов и иностранных делегаций», – говорится в телеграм-канале Мособлизбиркома.
Ранее сообщалось, что Центр общественного наблюдения за выборами в Подмосковье открыт по инициативе Общественной палаты региона.

Помимо этого, во время голосования круглосуточно работает Штаб общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Московской области. Организована работа горячей линии по номеру 7 (499) 550-60-89. Граждане могут обратиться на неё по вопросам избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможных его нарушениях.

Задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могут сотрудникам «Службы заботы» Мособлизбиркома, позвонив по телефону 8(800) 550-97-44.

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#россия
#одинцово
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Южная Осетия обсуждает вопрос вхождения в состав России
17 марта 2024, 08:37

Фото: istock / macky_ch

Южная Осетия ведет переговоры с Москвой о вступлении в состав России. Об этом изданию РИА Новости сообщил председатель Парламента Республики Южная Осетия Алан Алборов.
Он также обратил внимание на то, что стороны проводят совместную внешнюю политику по многим направлениям.

«Когда мы совместно с РФ придем к этой мысли, мы это сделаем», – заявил Алборов, рассуждая о возможных сроках реализации инициативы.
В 2022 году тема присоединяя республики уже обсуждалась. Тогда сообщалось, что для проведения такой процедуры необходим референдум. Законодательство РФ проведение голосования для присоединения субъекта к России предусматривает.


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#рф
#голосование
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В Подмосковье стартовал основной день голосования на выборах президента
17 марта 2024, 08:14

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Московской области в 8 часов утра открылись 3 985 участков по выборам президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«3 928 избирательных участка образованы в общем порядке, 57 – в местах временного пребывания избирателей. Члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования», – говорится в сообщении.
Как заявил минувшим вечером секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс, явка на территории региона по состоянию на 20 часов 16 марта на участках составила 2 604 665 человек, то есть 48,87%. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 774 867 избирателей – 89,70% от общего числа подавших заявления.

Всего в Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других регионов, которые будут голосовать в Московской области. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
За ходом голосования в Московской области следят 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.

Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения в Московской области. Он открыт по инициативе Общественной палаты региона. Там круглосуточно следят за ходом выборов, предоставляют информацию со всех избирательных участков.

Задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могут сотрудникам «Службы заботы» Мособлизбиркома, позвонив по телефону 8(800) 550-97-44.

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Во Франции объяснили, почему Россия выбрана главным врагом НАТО
Французский политик Филиппо: Россия и Китай станут врагами НАТО к 2030 году
17 марта 2024, 07:51

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Россия выбрана главным врагом не только для блока НАТО, но и для США. Об этом в беседе с изданием «Известия» рассказал французский политик Флориан Филиппо.
По его словам, альянс существует благодаря тому, что США провоцируют или находят угрозы. Таким образом власти Вашингтона оправдывают свои военные инвестиции. Филиппо также предположил, что к 2030-му году врагами НАТО будут Китай и Россия. Франция, подчеркнул политик, не должна принимать участие в этой игре.

Прежде сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал, какая на самом деле стоит цель у НАТО в отношении России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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