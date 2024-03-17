Asharq News: Российская ПВО вышла на новый уровень на фоне атак ВСУ

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Российские системы ПВО вышли на новый уровень из-за атак ВСУ. Об этом сообщил глава НПО «Алмаз» Геннадий Бендерский, приводит его слова Asharq News.
По его словам, участившиеся атаки ВСУ на российские территории способствовали тому, что Россия улучшила и модернизировала системы воздушной обороны.
Бендерский подчеркнул, что одними из самых эффективных комплексов стали «Енисей» и «Валдай», которые способны фиксировать угрозу на расстоянии нескольких сотен километров.
Ранее сообщалось, что Украина не восполнит потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot.
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Бендерский подчеркнул, что одними из самых эффективных комплексов стали «Енисей» и «Валдай», которые способны фиксировать угрозу на расстоянии нескольких сотен километров.
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Анастасия Хохлова