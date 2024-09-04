Удары этого российского оружия вызвали панику на Западе

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Удары истребителей РФ Су-34 с использованием неуправляемых авиабомб ФАБ-500 в зоне боевых действий вызвали тревогу в США, информирует Military Watch Magazine.
«Особенно важную роль Су-34 сыграл в российско-украинском конфликте, где эффективность его ударов планерными бомбами широко освещалась западными источниками с большой тревогой», — сказано в статье.Подчеркивается, что ФАБ-500 оптимально подходят, чтобы нейтрализовать хорошо укрепленные позиции украинских неонацистов, а истребители, указывают авторы публикации, широко используются в ядерном сдерживании и выполнении тактической ударной задачи от сирийского региона до арктического, а также западной части Тихого океана.
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Никита Кротов