Истребитель ВС РФ предотвратил нарушение границы бомбардировщиками ВВС США

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Российский истребитель МиГ-31 предотвратил приближение американских стратегических бомбардировщиков В-1В к границам России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
После этого американские самолёты развернулись и улетели от государственной границы России. Таким образом, экипажу российского истребителя удалось не допустить нарушения границ страны.
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Анастасия Чинкова