Минобороны: ПВО России за сутки сбила 172 украинских дрона и 11 Storm Shadow

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Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили 172 украинских беспилотника, 11 крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что также были поражены три противокорабельных ракеты «Нептун», 22 снаряда РСЗО и четыре авиационные управляемые ракеты MALD. Сегодня, 24 марта, российская армия в ходе атаки поразила два украинских Су-24, которые этой ночью били по Севастополю.
Ранее сообщалось, что силами противовоздушной обороны в субботу, 23 марта, над Белгородской областью были уничтожены 19 снарядов РСЗО Vampire.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что силами противовоздушной обороны в субботу, 23 марта, над Белгородской областью были уничтожены 19 снарядов РСЗО Vampire.
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Екатерина Коршунова