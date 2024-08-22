Истребитель ВСУ был сбит, когда готовился сбросить авиабомбы на Курскую область

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В Курской области был сбит истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Су-27. Он пытался провести воздушную атаку на российский регион, сообщили в правительстве Курской области.
Инцидент произошел 21 августа в 18:12 по московскому времени. По данным информационных ресурсов группировки войск «Север», украинский истребитель пытался сбросить управляемые авиабомбы на частично уцелевший мост через реку Сейм в селе Карыж, передает Lenta.ru.
Самолет был уничтожен зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3» из расчета зенитно-ракетных войск ВС РФ.
Администрация Курской области подтвердила факт уничтожения истребителя и заявила о принятии всех необходимых мер для обеспечения безопасности региона.
Ранее в Белгородской области произошел инцидент с ударом украинского дрона по легковому автомобилю, в результате которого пострадали два человека. Еще один человек обратился за медицинской помощью после предыдущей атаки.
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Самолет был уничтожен зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3» из расчета зенитно-ракетных войск ВС РФ.
Администрация Курской области подтвердила факт уничтожения истребителя и заявила о принятии всех необходимых мер для обеспечения безопасности региона.
Ранее в Белгородской области произошел инцидент с ударом украинского дрона по легковому автомобилю, в результате которого пострадали два человека. Еще один человек обратился за медицинской помощью после предыдущей атаки.
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Елена Перлова