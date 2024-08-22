Истребитель ВСУ был сбит, когда готовился сбросить авиабомбы на Курскую область

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что началось восстановление Авдеевки и он уже видит первые положительные изменения, однако большая стройка еще впереди. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, говорить о полноценном возвращении жителей пока рано из-за близости линии фронта.