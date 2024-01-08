В зоне СВО ликвидирован украинский пилот МиГ-29 с позывным «Голубой шлем»

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В зоне спецоперации российскими силами ликвидирован украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным «Голубой шлем». Об этом пишет местное издание «Страна.ua», ссылаясь на сообщения в соцсетях
«На Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet (Голубой шлем. — ред.) — говорится в Telegram-канале издания.
Однако уточняется, что официально данная информация еще не была подтверждена. При этом, согласно сообщению, Минобороны России сообщало, что украинский МиГ-29 был сбит ещё в конце декабря.
7 января в тылу ВСУ в Днепропетровской области также были уничтожены два самолёта Военно-воздушных сил Украины. В Минобороны РФ отметили, что первый самолёт Су-25 был сбит российскими средствами около города Днепра. А второй истребитель Су-27 сбит в районе Кривого Рога.
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Элина Позднякова