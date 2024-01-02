Минобороны: Войска РФ нанесли удары по объектам ВПК на Украине

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Вооружённые силы Российской авиации нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и связанной с ней инфраструктуры на территории Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
По сообщению Минобороны РФ, большинство ударов наносились с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые с воздуха также поддерживали самолёты Военно-космических сил России. Также имеется информация о массовом использовании гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые «доставили по назначению» истребители Миг-31.
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Александр Бойцов