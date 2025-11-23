«Самая значимая встреча»: США оценили ход переговоров по Украине
Госсекретарь США дал положительную оценку переговорам в Женеве
Госсекретарь США Марко Рубио высказался о проходящих в Женеве переговорах. Его слова приводит РИА Новости.
Рубио заявил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса проходят продуктивно.
«У нас, пожалуй, самая продуктивная и значимая встреча за весь этот процесс, в котором мы участвовали с самого начала», — отметил дипломат.Политик подчеркнул, что стороны достигли хорошего прогресса в обсуждениях. Переговоры продолжаются в Женеве. После того как дискуссии завершатся, Соединённые Штаты вернутся с подробными комментариями о результатах.
Ранее в Будапеште призвали Киев принять американский мирный план.