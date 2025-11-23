Достижения.рф

«Самая значимая встреча»: США оценили ход переговоров по Украине

Госсекретарь США дал положительную оценку переговорам в Женеве
Фото: Istock/sb2010

Госсекретарь США Марко Рубио высказался о проходящих в Женеве переговорах. Его слова приводит РИА Новости.



Рубио заявил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса проходят продуктивно.

«У нас, пожалуй, самая продуктивная и значимая встреча за весь этот процесс, в котором мы участвовали с самого начала», — отметил дипломат.
Политик подчеркнул, что стороны достигли хорошего прогресса в обсуждениях. Переговоры продолжаются в Женеве. После того как дискуссии завершатся, Соединённые Штаты вернутся с подробными комментариями о результатах.

Ранее в Будапеште призвали Киев принять американский мирный план.
Ольга Щелокова

