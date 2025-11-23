В Будапеште призвали Киев принять американский мирный план
Украине следует принять предложенный США мирный план, поскольку на поле боя существенных перемен не предвидится, Россия продолжает продвигаться вперёд, а приближающаяся зима грозит Киеву крайне тяжёлой ситуацией.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth, подчеркнув, что промедление может стоить слишком дорого.
По словам министра, украинское руководство должно учитывать не только военные реалии, но и потенциальные последствия затягивания конфликта для всего мира. Сийярто предупредил, что дальнейшая эскалация может привести к Третьей мировой войне, причём, как он выразился, в таком случае она «стала бы ядерной». Именно поэтому, считает дипломат, принятие американского плана является не только политически, но и стратегически выгодным шагом, позволяющим снизить риски глобального масштаба.
Глава венгерского МИД подчеркнул, что одобрение плана США могло бы остановить дальнейшее ухудшение обстановки и устранить угрозу перерастания конфликта в мировую катастрофу. В Будапеште уверены, что Киев должен ориентироваться на прагматизм, а не на затяжную конфронтацию, поскольку ситуация развивается не в пользу Украины.
