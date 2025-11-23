В Будапеште призвали Киев принять американский мирный план

23 ноября 2025, 19:27

Сийярто: наступление России продолжается, впереди тяжёлая зима

Фото: Istock / butenkow

Украине следует принять предложенный США мирный план, поскольку на поле боя существенных перемен не предвидится, Россия продолжает продвигаться вперёд, а приближающаяся зима грозит Киеву крайне тяжёлой ситуацией.