Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 76 БПЛА ВСУ
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 76 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Двадцать один вражеский беспилотный летательный аппарат был перехвачен над Республикой Крым, шестнадцать — над Ростовской областью, четырнадцать — над Ставропольским краем, семь — над Белгородской областью, четыре — над Брянской областью, три — над Воронежской областью, два — над Орловской областью, два — над Рязанской областью, два — над Тульской областью, один — над Московским регионом, один — над Краснодарским краем, один — над Липецкой областью, один — над Нижегородской областью, один — над акваторией Черного моря.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
