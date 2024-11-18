Песков: Удары ATACMS могут выполнять только страны Запада, а не Украина

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Удары дальнобойными ракетами вглубь РФ способны выполнять только страны Запада, а не Украина, отмечает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Дело в том, что эти удары наносит не Украина, эти удары наносят те страны, которые дают разрешение, потому что целенаведение, другое обслуживание выполняют не украинские военные, это делают военные специалисты из этих самых западных стран», — подчеркнул Дмитрий Песков.
Ранее такое объяснение давал президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Это кардинальным образом как раз меняет модальность их (стран Запада) вовлеченности в конфликт», — обратил внимание пресс-секретарь российского лидера.
Песков обратил внимание, что в этом «опасность и провокационность» сложившейся ситуации.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что разрешение президента США Джо Байдена бить западными ракетами вглубь российской территории не помешает России достигать целей спецоперации.
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Ольга Енгалычева