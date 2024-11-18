«Ответ будет»: Володин прокомментировал разрешение Украине наносить удары вглубь РФ

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сказал в своём Телеграм-канале, что если ВСУ ударит вглубь России ракетами США, то РФ будет вынуждена ответить.
«Как — это вопрос к Министерству обороны. Но ясно, что ответ будет!», — подчеркнул Вячеслав Володин.
Вооружённые силы Российской Федерации могут использовать новые системы вооружения, которые на территории Украины Москва не использовала, обратил внимание политический деятель. Кремль понимает, что следующим шагом может быть ответ со стороны Соединённых Штатов Америки, отметил Вячеслав Володин.
«А потом неизбежен наш ответ. Это называется «эскалация»», — рассказал председатель Государственной Думы.
Покидающий должность президента США Джо Байден «когда-то уйдёт из жизни» и «мечтает о вечном и хочет утащить с собой всю Америку», считает Вячеслав Володин.
Государственный деятель поделился, что оружие США, о котором идёт речь, уже используется. Расширение его применения обстановку в зоне боевых действий не поменяет.
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Ольга Енгалычева