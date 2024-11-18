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«Ответ будет»: Володин прокомментировал разрешение Украине наносить удары вглубь РФ

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сказал в своём Телеграм-канале, что если ВСУ ударит вглубь России ракетами США, то РФ будет вынуждена ответить.
«Как — это вопрос к Министерству обороны. Но ясно, что ответ будет!», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Вооружённые силы Российской Федерации могут использовать новые системы вооружения, которые на территории Украины Москва не использовала, обратил внимание политический деятель. Кремль понимает, что следующим шагом может быть ответ со стороны Соединённых Штатов Америки, отметил Вячеслав Володин.



«А потом неизбежен наш ответ. Это называется «эскалация»», — рассказал председатель Государственной Думы.

Покидающий должность президента США Джо Байден «когда-то уйдёт из жизни» и «мечтает о вечном и хочет утащить с собой всю Америку», считает Вячеслав Володин.

Государственный деятель поделился, что оружие США, о котором идёт речь, уже используется. Расширение его применения ​обстановку в зоне боевых действий не поменяет.

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В Одессе американская ракета Patriot убила восемь человек
18 ноября 2024, 17:31

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В Одессе ракета американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, которая должна была сбить российский «Искандер», упала на автомобильную парковку около жилого дома. В результате погибли восемь и получили ранения около 40 человек.
Сначала киевские власти по традиции обвинили во всём Россию, сообщает телеграм-канал Mash. Но затем фотографии обломков ракеты опубликовали украинские СМИ, после чего стало очевидно, что снаряд не имеет ничего общего с теми, которые используются российскими военными. Зато детали ракиты оказались идентичными с американской противоракетой MIM-104, используемой в ЗРК Patriot.

После этого ВСУ пришлось отказаться от очевидной лжи и признать очевидное. Украинские военные сообщили, что снаряд ПВО упал в жилом секторе, а также наличие убитых и раненых. Командование ВСУ выразило соболезнования родным и близким погибших. Известно, что среди жертв — семь сотрудников украинской полиции.

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В Кремле оценили данные о разрешении ударов вглубь РФ оружием США
Песков: возможность Украины бить по РФ станет новым витком напряженности
18 ноября 2024, 15:29

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Если США разрешили Украине бить своим дальнобойным оружием вглубь России, то это означает качественно новый виток напряженности в конфликте. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности. И качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт», — заявил Песков.

По его словам, президент России Владимир Путин предельно четко и недвусмысленно сформулировал позицию Москвы в случае разрешения Украине бить западным дальнобойным оружием по территории РФ.

Напомним, Путин заявлял, что страны НАТО обсуждают не просто использование Киевом западных дальнобойных ракет, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт с Россией, что полностью изменит его суть, а Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых угроз.

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Экс-охранника Сакаашвили подозревают в преступлениях на территории Курской области
18 ноября 2024, 15:16

Фото: iStock/ blinow61

Следственный комитет заподозрил бывшего телохранителя экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина в терактах в Курской области.
«Следствием установлено, что Батурин длительное время занимается обучением наемников и лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации», — объявили в Следственном комитете Российской Федерации.

По информации ведомства, в сентябре Михаил Батурин и иные наемники совместно с войсками Украины незаконным путём прошли границу Российской Федерации. При себе они имели оружие, военную технику и вторглись в Курскую область, где совершали преступления против мирного населения.

Следователи пытаются установить местонахождение Батурина и иных соучастников преступления. Сотрудники будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

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#курская область
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Генерал Попов назвал регионы с наивысшей угрозой ударов дальнобойных ракет ВСУ
18 ноября 2024, 15:05

Фото: istockphoto/DancingMan

После получения Киевом разрешения использовать западное оружие большой дальности для ударов вглубь территории России ВСУ смогут атаковать им удалённые регионы нашей страны. Об этом заявил генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
В разговоре с «МК» он подчеркнул, что в настоящее время в первую очередь следует озадачить командиров войск и военных округов даже не прифронтовых территорий, а более дальних рубежей — Уральского региона, Поволжья, Астрахани, Архангельской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской областей и так далее.

По словам военного эксперта, администрациям городов и районных центров необходимо разработать и спланировать порядок действий по отражению и ликвидации последствий возможных ракетных атак ВСУ. От Киева следует ожидать «любой подлости», совершённой при помощи Запада, заключил генерал-майор Попов.

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#удар
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В Крыму арестовали имущество родных командира бригады украинской армии Шепцова
18 ноября 2024, 14:51

Фото: iStock/ blinow61

В рамках расследования уголовного дела о террористических актах на территории Крыма следователи арестовали имущество ряда граждан, проинформировал Телеграм-канал «Следком».
Следователи продолжают расследовать уголовное дело, в рамках которого заочно обвинили командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения Вооружённых сил Украины (ВСУ) капитана первого ранга Александра Щепцова.

Следствие полагает, что в период с ноября 2023 по март 2024 год стал организатором четырёх террористических атак с помощью безэкипажных катеров с взрывными устройствами, которые были ориентированы на объекты в Крыму и в Черном море.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя СК России о наложении ареста на имущество третьих лиц – родственников Щепцова, находящееся в Республике Крым: земельные участки и коммерческую недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей», — говорилось в публикации.

В Следственном комитете полагают, что полученные доходы от данного имущества использовались «для финансирования терроризма и деятельности», которая направлена против безопасности России.

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Подполье: ВС РФ ударили по гостинице с украинскими военными в Одессе
18 ноября 2024, 14:43

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России нанесла мощный удар по гостинице-общежитию, где проживали украинские военные в Одессе. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, его слова передает РИА Новости.
«В Одессе нанесен мощный удар в пятиэтажную гостиницу-общежитие военнослужащих Украины. Местные сообщают, что территорию оцепили, и поехали "скорые"», — говорится в сообщении.

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские военные предприняли одну из самых масштабных атак на критически важные объекты страны. По его словам, атака на критически важные объекты украинской инфраструктуры осуществлялась с применением ракет и беспилотников. Он подчеркнул, что атака ВС РФ стала ответом «всем тем, кто звонил и посещал» Владимира Путина в последнее время.

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Шансов выжить не было: о чем не успела рассказать убитая под Курском журналистка Кузнецова, видео удара ВСУ
18 ноября 2024, 14:42

Юлия Кузнецова (Фото: соцсети)

17 ноября в Курской области ВСУ нанесли удар по гражданскому транспорту. В одном из автомобилей, попавших под атаку, находилась 34-летняя Юлия Кузнецова, редактор «Народной газеты». Вместе с ней в машине были верстальщик издания и участковый, который их сопровождал. Травмы женщины оказались смертельными, остальным удалось выжить. О деталях происшествия расскажет «Радио 1».

ВСУ ударили по гражданскому автомобилю, погибла журналистка


«Народная газета» издавалась в Большесолдатском районе Курской области, практически на границе с Украиной. Юлия вместе с семьей переехала в Курск в поисках безопасности, но не оставила свою работу. Издание продолжало выходить, публикуя репортажи о жизни местных жителей и событиях в районе. Однако архив газеты остался в редакции и был необходим для дальнейшей работы. Поэтому 17 ноября Юлия решила рискнуть и отправиться в опасную поездку, чтобы на месте увидеть, что происходит в селах и деревнях на границе.

Последнее сообщение от Юлии в социальных сетях было опубликовано рано утром, а уже к вечеру ее родственники сообщили о трагической новости — Юлия погибла.


Журналистка хотела рассказать об обстановке в регионе


Губернатор Курской области Алексей Смирнов подтвердил, что Юлия Кузнецова погибла в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю.

«Она вывозила архивные материалы редакции и собиралась рассказать землякам о ситуации в районе. Выражаю свои искренние соболезнования родным, близким и коллегам Юлии Николаевны Кузнецовой», — отметил он.
Юлия Кузнецова (Фото: соцсети)

У Кузнецовой остались несовершеннолетние дети


У Юлии остались муж и двое маленьких детей — 12-летний сын и 8-летняя дочь.

«Ее семья проживает в Курске, они обычные переселенцы, как и многие жители приграничных районов, снимающие квартиру», — рассказала председатель Курского регионального отделения «Союза журналистов» Ольга Болдырева в интервью для «КП – Курск».

Юлия Кузнецова была назначена главным редактором «Народной газеты» лишь недавно — летом 2024 года, а с июля 2023 года исполняла обязанности редактора. Она работала в этом издании с 2008 года. На момент ее смерти у нее не было заместителя, так как вакансия оставалась открытой. Юлия самостоятельно готовила материалы для социальных сетей и газеты.

Ранее Кузнецова уже попадала под обстрел ВСУ


Супруг Юлии Кузнецовой Юрий сообщил изданию RT, что в августе они с женой уже попадали под обстрел ВСУ, но тогда всё обошлось.
«В этот раз я жену не отговаривал: знал, что если она решила, то всё равно поедет. Она была очень настойчивой во всём, что касалось работы», — рассказал Юрий.


По словам супруга погибшей, у Кузнецовой не было шансов выжить, так как дрон ВСУ атаковал заднюю часть автомобиля, где как раз сидела журналистка.

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Сербский доброволец СВО Дарио Ристич получил российское гражданство
18 ноября 2024, 14:31

Фото: iStock/Pavel Starikov

Доброволец СВО из Сербии Дарио Ристич выжил в зоне боевых действий после атаки дронов ВСУ и подрыва на мине. Недавно он получил паспорт РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сербский доброволец СВО Дарио Ристич с оторванной ногой провел семь дней под завалами без еды и воды. О гибели сербского добровольца с позывным «Брзи» сообщил командир его подразделения. Он рассказал, что серб на его глазах подорвался на противопехотной мине. Однако он оказался жив, но тяжело ранен.

Боец периодически терял сознание, однако мысли о том, что его ждут дома, придавали сил. Сербу пришлось самостоятельно отрезать поврежденную ногу. Придя в себя, он понял, что его обнаружили свои.

Волк напомнила, что спасение Ристича после подрыва на вражеской мине многие называют чудом. Теперь же он получил российское гражданство из рук сотрудницы УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Военнослужащий решил получить гражданство Российской Федерации и обратился в миграционную службу. В кратчайшие сроки по его заявлению было принято положительное решение», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что Ристич принял Присягу гражданина РФ и получил соответствующий документ в госпитале.

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Песков: Путин четко обозначил позицию РФ о решениях по ударам вглубь страны
Песков: Путин четко обозначил позицию РФ о решениях по ударам вглубь страны
18 ноября 2024, 14:17

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин четко обозначил позицию Москвы по ударам западными ракетами по ее территории. Напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Здесь позиция нашего президента, позиция российской стороны была предельно четко и недвусмысленно сформулирована главой нашего государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге, когда он там был и выступал на культурном форуме. Это было всего несколько месяцев тому назад и там все сказано предельно четко», — напомнил Песков.

Напомним, Путин заявлял, что страны НАТО обсуждают не просто использование Киевом западных дальнобойных ракет, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт с Россией, что полностью изменит его суть, а Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых угроз.

Напомним, 17 июня западные СМИ сообщили, что Байден разрешил Вооруженным силам Украины использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS против России. Какие регионы страны могут оказаться под угрозой и чем опасно вооружение, читайте в материале «Радио 1».

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