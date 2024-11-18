Картополов: Разрешение Украине бить вглубь РФ не повлияет на ход спецоперации

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объявил, что разрешение президента США Джо Байдена бить западными ракетами вглубь российской территории не помешает РФ достигать целей СВО.
«Ход СВО это никак не изменит, вот вообще никак, как мы продолжали выполнять задачи, так и будем их продолжать выполнять. Этот фактор мы, конечно, будем учитывать, но те задачи, которые поставил наш Верховный главнокомандующий, будут выполнены», — подчеркнул Андрей Картаполов.
Депутат обратил внимание, что ракеты воздушного базирования (Storm Shadow, SCALP) можно сбросить на территорию Российской Федерации лишь с военных самолётов. Исходя из этого задача наших военных — не позволить им взлететь.
Глава комитета Госдумы по обороне сказал, что именно поэтому Вооружённые силы РФ активно уничтожают украинские аэродромы.
«Если самолёт не взлетит, то ракета не полетит», — передал депутат.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Джо Байден санкционировал применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS по территории России.
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Ольга Енгалычева