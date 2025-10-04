Итальянский художник написал портрет погибшей в Луганске семилетней девочки

04 октября 2025, 19:48

Фото: iStock/azerberber

Итальянский художник, работающий под псевдонимом Йорит, написал портрет погибшей в 2014 году от обстрела ВСУ в Луганске семилетней Марины Евсюковой и вручил его родителям. Об этом сообщает РИА Новости.





Художник, приехавший в Луганск на День Победы, увидел, как мать Марины несла её фотографию. Это тронуло Йорита, и он решил создать портрет девочки, чтобы память о ней не исчезла.





«Я написал её портрет, чтобы о ней не забыли, потому что каждый ребёнок имеет право жить, улыбаться и расти. Ни одна мать не должна оплакивать своего ребёнка из-за войны. Моё сердце с вами, со всеми семьями Донбасса, которые потеряли своих близких», – заявил художник в видеообращении к родителям погибшей.

