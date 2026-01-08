Итальянца не пустили на собственную свадьбу на Украине из-за слов о Путине и Зеленском

08 января 2026, 09:24

Украина запретила въезд итальянцу на три года из-за заявлений в поддержку России

Фото: iStock/reflection_art

Итальянца не пустили на Украину из-за заявлений в поддержку России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.





Мужчина по имени Рокко вместе с невестой ехал на автобусе на свою свадьбу. На его поведение пожаловалась другая пассажирка. Дарья рассказала в соцсетях, что итальянец критиковал Украину и Владимира Зеленского, а также выражал уважение к президенту России Владимиру Путину. Несмотря на то, что невеста мужчины является украинкой, она поддерживала его взгляды.

«Перед этим я сделала ему комплимент, потому что увидела, что он в вышиванке, я слышала, что он итальянец, потому что он говорил по-итальянски. Он сказал, что вышиванку подарила ему жена. Они ехали в Украину, чтобы пожениться», – написала Дарья.