Итальянца не пустили на собственную свадьбу на Украине из-за слов о Путине и Зеленском
Итальянца не пустили на Украину из-за заявлений в поддержку России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Мужчина по имени Рокко вместе с невестой ехал на автобусе на свою свадьбу. На его поведение пожаловалась другая пассажирка. Дарья рассказала в соцсетях, что итальянец критиковал Украину и Владимира Зеленского, а также выражал уважение к президенту России Владимиру Путину. Несмотря на то, что невеста мужчины является украинкой, она поддерживала его взгляды.
«Перед этим я сделала ему комплимент, потому что увидела, что он в вышиванке, я слышала, что он итальянец, потому что он говорил по-итальянски. Он сказал, что вышиванку подарила ему жена. Они ехали в Украину, чтобы пожениться», – написала Дарья.Вскоре в автобусе вспыхнул конфликт. Рокко конфликтовал не только с Дарьей, но и с другими пассажирами. На границе итальянца уже ждали пограничники. На Украину его не пустили, а также запретили въезд на три года.