08 января 2026, 08:58

Ферхата: Зеленского могут свергнуть после того, как он сдал Украину империализму

Владимир Зеленский

Украинцы могут попытаться сместить Владимира Зеленского, поскольку он «сдал страну империализму». Об этом заявил турецкий исследователь и публицист Озан Ферхата.





По его словам, которые приводит РИА Новости, Киев мог бы выиграть, если бы не отказался от дипломатических отношений с Москвой.

«Я не удивлюсь, если украинский народ устроит переворот против Зеленского. Я верю, что народ, который сразил Гитлера, в конце концов спросит с него за все», — сказал собеседник агентства.