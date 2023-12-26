Ивановские десантники ликвидировала группу ВСУ под Артемовском

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Ивановские десантники «Южной» группировки войск с помощью FPV-дронов ликвидировали личный состав ВСУ в укрытиях у дороги на Часов Яр под Артемовском. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель – блиндаж с пехотой противника в опорном пункте северо-западнее Артемовска у дороги на Часов Яр», — рассказали в оборонном ведомстве.
Оператор FPV-дрона нанес несколько ударов по украинским военным, которые прятались в укрытии, ликвидировав часть из них. При этом уцелевшие попытались сбежать и укрыться у разбитой военной технике, стоящей вдоль дороги на Часов Яр. Сейчас она контролируется украинскими боевиками. Однако российские военные ВДВ смогли уничтожить уцелевших бойцов ВСУ еще двумя FPV-дронами.
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