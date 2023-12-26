На Украине заговорили об отступлении ВСУ из-за решения Путина

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Российский лидер Владимир Путин держит под личным контролем производство БПЛА для СВО, в отличие от украинских властей. И ВСУ придется отступить, если Киев не наладит производство собственных дронов. Такое заявление сделала директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская, передает местный канал «Украинская правда».
«У нас есть подтверждение, что Путин лично взял под свой контроль технологическое производство в стране, мы видим, что он ездит на производство "Ланцетов"», — призналась Берлинская.Она пояснила, что эти БПЛА являются самыми эффективными аппаратами, работающими по типу барражирующего боеприпаса.
По ее словам, большая часть вооружения Украины уничтожена именно российскими ударными дронами. Таким образом, по словам Берлинской, ВСУ придется отступить в случае, если Украина не начнет развивать производство собственных дронов.
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Элина Позднякова