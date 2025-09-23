«Из гаража на передовую»: В ВСУ ремонтники бунтуют против перевода в штурмовики
В бригаде ВСУ ремонтный батальон протестует против перевода в штурмовики
Солдаты ремонтного батальона Вооружённых сил Украины планируют массовое неподчинение. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
В 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде ВСУ может произойти бунт.
«Военнослужащие ремонтного батальона бригады намерены массово пойти в самовольное оставление части из-за решения командования перевести их в штурмовые подразделения», — рассказал собеседник агентства.Напомним, что ранее украинское командование в Сумской области начало направлять в штурмовые подразделения специалистов по радиоэлектронной борьбе и разведке. По оценкам российских силовиков, нехватка личного состава в штурмовых бригадах связана с тактикой так называемых «мясных штурмов», куда часто попадают неподготовленные новобранцы.