Массированный налет БПЛА на Москву, разрушение обороны ВСУ под Угледаром: последние новости СВО на 23 сентября
Минувшей ночью ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Москву. Масштабная атака успешна отражена силами ПВО. На ключевых направлениях фронта СВО сохраняется напряженная обстановка, характеризующаяся активными наступательными действиями российских войск. Особые успехи отмечаются на Угледарском, Купянском и Краснолиманском направлениях. Подробнее о ситуации в прифронтовой зоне СВО читайте в материале «Радио 1».
Массированная атака БПЛА на Москву
Вечером 22 сентября и до рассвета следующего дня Москва вновь стала целью массированного налета беспилотников. Система противовоздушной обороны сработала безукоризненно: все угрозы были нейтрализованы еще на подступах к городу. По информации столичной администрации, в общей сложности сбито 32 украинских дрона. Мэр Сергей Собянин отметил, что атака началась вечером, и уже к 19:30 поступили сообщения о первых попытках атаковать столицу. В течение следующих часов ПВО последовательно уничтожала воздушные цели: до полуночи было сбито 15 дронов, еще 11 — в первые часы нового дня, а утром 23 сентября на землю упали обломки шести уничтоженных аппаратов.
В подмосковном Реутове падение фрагментов одного из дронов повредило несколько автомобилей, однако удалось избежать человеческих жертв и серьезных разрушений. Масштабная атака затронула не только Москву. Министерство обороны сообщило, что с полуночи до семи утра силы ПВО поразили 69 вражеских дронов над десятью регионами страны. Удары отражались в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Самарской, Саратовской областях, а также в Крыму и Подмосковье.
Сумская область
На данном направлении продолжаются тяжелые встречные бои. Штурмовые отряды российской армии уверенно продвигаются вглубь украинской территории, отражая контратаки ВСУ. За сутки продвижение составило более 250 метров в лесных массивах возле Варачино. В районе Алексеевки ВСУ предприняли три неудачные контратаки, понеся потери.
Харьковская область
Подразделения армии России за последние дни улучшили свои позиции у шести населённых пунктов. Продвижение отмечено в районах Старицы, Синельниково, Волчанска (район Тихого), северо-восточнее Хатнего и в районе Отрадного. ВС РФ продолжают продвижение на всех участках фронта, в том числе на левом берегу Волчанска и в лесах возле Синельниково.
Покровское направление
Покровское направление продолжает оставаться одним из самых горячих участков фронта. Украинская сторона сообщает об отражении десятков атак в этом районе, что подтверждает высокую активность российских войск. ВС РФ продолжают продвижение в жилой зоне западнее Покровска, преодолевая Новопавловку. ВСУ пытаются контратаковать в районе Никаноровки, однако российские войска сохраняют инициативу в направлениях Софиевки и Владимировки. В то же время продолжаются ожесточённые бои за Новое Шахово.
Угледарское направление
Российские войска демонстрируют значительный тактический успех на Угледарском направлении, развивая наступление к западу от Ольговского и Новоивановки. Ключевым достижением стало освобождение села Калиновское в Днепропетровской области. За неполные четыре дня взято под контроль более 5 кв. км территории. ВС РФ продолжают наступление вглубь обороны ВСУ в Днепропетровской области. Активные боестолкновения продолжаются в районе Новогригоровки. Восточная часть села уже перешла под контроль российских штурмовиков.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении отмечается успешное наступление российских войск. В Шандриголово установлен полный контроль российских подразделений. Продолжается зачистка территории. ВСУ отступили на северные позиции. В населенном пункте Среднее российские войска оказывают давление на оборону противника, продолжаются активные боевые действия. В окрестностях Дерилово, Новоселовке и Ямполе ВС РФ ведут активное наступление вглубь украинской обороны.
Купянское направление
ВС РФ ведут наступательные операции на подступах к городу Купянску и в его пригородах. В настоящее время подразделения российских войск закрепились на северных и северо-западных окраинах города, оказывая постоянное давление на оборону противника.
Значительным тактическим достижением дня стало продвижение российских войск восточнее Купянска. ВС РФ выбили силы противника из южной части населенного пункта Степовой Новоселовки и продолжили наступление в западном направлении. Этот успех позволяет улучшить позиции для дальнейшего освобождения Купянска.