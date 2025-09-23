Пленный рассказал, как командир ВСУ привязывал солдат к дереву и избивал палками
Украинский военнослужащий, попавший в плен, поделился шокирующими подробностями о своем командире. Об этом пишет РИА Новости.
Он служил в бригаде осужденных и описал, как капитан с позывным «Бабай» жестоко наказывал солдат за самовольное оставление части.
По словам пленного, командир ловил тех, кто покидал ряды, и привязывал их к дереву. Затем он избивал их палками до такой степени, что люди не могли встать и теряли контроль над собой. Эти методы устрашали бойцов и заставляли их бояться наказания.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
