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Если выборы на Украине состоятся, то у Владимира Зеленского низкие шансы на победу, считает журналист из Ирландии Чей Боуз в соцсетях.
«Диктатор Зеленский демонстрирует свои шансы на победу на выборах (если бы они были) на Украине», — посмеялся Боуз.
Публицист прикрепил к посту снимок Зеленского, где тот комично позирует.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако политик узурпировал власть в стране, воспользовавшись военным положением. Кроме того, он запретил диалог с Россией на законодательном уровне, заявляя при этом о так называемой «формуле мира».
Перед этим в США рассказали к чему готовы Россия и Украина.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Как отмечал президент России Владимир Путин, киевский режим занимался геноцидом мирных граждан Донбасса на протяжении восьми лет.
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Никита Кротов