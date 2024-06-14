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Из-под развалин подъезда дома в Шебекино слышны крики детей

Гладков опубликовал фото рухнувшего подъезда дома в Шебекино
14 июня 2024, 16:53
Фото: istockphoto/hxdbzxy

Фото: istockphoto/hxdbzxy

В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ обрушился целый подъезд многоквартирного дома. Фотографию полуразрушенного здания опубликовал в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.


На кадрах видны упавшие деревья перед домом. За ними располагается разрушенный подъезд, над которым ещё держится крыша. Сотрудники МЧС и добровольцы из числа местных жителей разбирают завалы, чтобы помочь тем, кого завалило обломками и арматурой. Под развалинами обнаружены тела двоих погибших. Ещё двоих жильцов дома эвакуировали с помощью автолестницы через соседние квартиры.

На данный момент известно о двоих погибших и пятерых пострадавших. Спасатели извлекли из-под обломков троих детей. Очевидцы сообщают, что под развалинами слышны детские крики. Разбор завалов продолжается, но существует возможность обрушения крыши над подъездом, которая пока ещё чудом держится.






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Зеленский отреагировал на мирные предложения Путина по Украине
Зеленский назвал мирные предложения Путина по Украине «ультиматумом»
14 июня 2024, 17:10

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на мирные предложения президента России Владимира Путина.
Как пишет Reuters, в кулуарах саммита G7 Зеленский назвал их «ультиматумом». По его словам, предложения ничем не отличаются от прошлых посланий.

Зеленский уверен, что Россия не прекратит наступление, даже если Украина выполнит все требования.

Как ранее заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, Россия при отказе Киева от условий Путина в любом случае освободит территорию новых субъектов, а характер боев не изменится. РФ продолжит идти вперед.

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#украина
#переговоры
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РФ в любом случае освободит территорию новых регионов, заявили в Госдуме
Картаполов: характер боев не изменится в случае отказа Украины от идей Путина
14 июня 2024, 17:06

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Характер боевых действий не изменится при отказе Киева от условий, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.
Россия продолжит идти вперед и в результате все равно освободит территорию новых регионов, сказал РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, у Украины есть выбор — либо согласиться с условиями России, вывести войска из указанных субъектов, и дальше начинается налаживание мирной жизни, либо РФ освободит их в принудительном порядке.

Ранее в ходе встречи с руководством МИД РФ Путин сообщил, что для начала переговоров Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов РФ — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей.

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#украина
#госдума
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Минобороны: ВС РФ нанесли удары по украинским хранилищам со Storm Shadow
14 июня 2024, 16:49

Фото:istockphoto/0

Российские военные нанесли удары по украинским хранилищам с крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщили журналистам в российском оборонном ведомстве.
«С 8 по 14 июня т. г., в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», – доложили в ведомстве.

Ударами ВС РФ поражены энергетические объекты, а также военные аэродромы, пункты дислокации украинских неонацистов и зарубежных наемников. Кроме того, нанесен урон складам с боеприпасами и авиационными средствами поражения.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе.

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Генсек НАТО прокомментировал озвученное Путиным условие прекращения огня на Украине
Столтенберг: условие Путина для мира на Украине станет достижением целей России
14 июня 2024, 16:42

Фото: iStock/Michele Ursi

Вывод войск ВСУ из новых российских регионов станет «достижением военных целей РФ». Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.
Сегодня президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства иностранных дел РФ. На ней российский лидер заявил, что Украина для начала переговоров с РФ должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Это предложение будет означать, что Россия сможет достичь своих военных целей, поскольку украинцам придется отдать больше территорий, чем Россия уже занимает», — прокомментировал Столтенберг заявление президента РФ Владимира Путина.

По его мнению, предложение российского лидера не является мирным. Выводить войска должна Россия, а не Украина.

Ранее советник главы офиса бывшего президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал новую инициативу президента РФ Владимира Путина. По его словам, нет реального мирного предложения. По утверждению Подоляка, принятие внеблокового статуса Киевом, что предполагают мирные российские предложения, якобы «оставит Украину беззащитной». Кроме того, политик отверг и прочие составляющие российской мирной инициативы.

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В Шебекино в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома
14 июня 2024, 16:09

Фото: istockphoto/lusia599

Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате попадания боеприпаса в жилой дом обрушился целый подъезд.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадали три человека. Он также добавил, что все экстренные службы уже выехали на место. Перед эти в городе объявляли ракетную опасность. Гладков пообещал максимально оперативно делиться любой информацией по данному инциденту.

Ранее губернатор Белгородской области рассказывал о том, что ВСУ дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе. Для ударов использовались дроны-камикадзе. В результате ранения получили четыре мирных жителя. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.

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Одиннадцать человек пострадали при обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области
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#белгородская область
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Опубликовано видео удара по мосту в Харьковской области
В сети появились кадры удара ВС РФ по мосту в Харьковской области
14 июня 2024, 15:43

Фото: iStock/Evgeny555

Российские силы ударили по мосту в районе Старого Салтова Харьковской области.
Кадры показывает Telegram-канал «Изнанка».


Указывается, что на кадрах показан мост, по которому нанесли удар. После этого произошел мощный взрыв, а затем образовался столб черного дыма.

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#россия
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#украина
#спецоперация
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ВС России нанесли удар по командному центру ГУР МО Украины в Кривом Роге
14 июня 2024, 15:41

Фото: istockphoto/Zeferli

Российские военные нанесли удар по командному центру Главного управлению разведки министерства обороны Украины. Он располагался в здании отделения полиции города Кривого Рога Днепропетровской области.
Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах. По некоторым данным, удар наносился с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Напомним, что Кривой Рог — родной город украинского президента Владимира Зеленского, которого, исходя из истёкшего срока его полномочий, некоторые телеграм-каналы называют бывшим президентом.

Российские ОТРК «Искандер» успешно используются Вооружёнными силами РФ в ходе спецоперации. Например, в среду, 13 июня, эти ракеты уничтожили дивизион украинской системы противовоздушной обороны С-300 в Полтавской области. Соответствующие кадры видеозаписи опубликовало российское оборонное ведомство.

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#гур украины
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Бойцы СВО из отряда «Сталинград» пожаловались на нехватку медикаментов
14 июня 2024, 14:57

Фото:istockphoto/18percentgrey

На нехватку медикаментов пожаловались участники спецоперации из отряда «Сталинград». Об этом сообщается на портале «Волгоград Онлайн».
Бойцы заявили, что им необходима гуманитарная помощь в виде гигиенических средств и лекарств. Они уже попросили казаков обратить на них внимание.

Депутат Госдумы Андрей Гимбатов, по его словам, контролирует ситуацию, также парламентарий заявил о начале разбирательства.

Накануне основательница тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина рассказывала, что солдат ВС РФ на протяжении полутора месяцев жил в позиции, которую оставили украинские боевики.

Руководитель российского оборонного ведомства Андрей Белоусов обсуждал с главой Минздрава Михаилом Мурашко вопросы медицинского обеспечения участников спецоперации.

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#россия
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#война
#спецоперация
#новости
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Марочко: Российские войска успешно продвигаются на Купянском направлении
14 июня 2024, 14:36

Фото: istockphoto/Diy13

В настоящее время части Вооружённых сил РФ проводят активные наступательные операции на Купянском направлении. Тем самым они отодвигают противника от границ Луганской Народной Республики.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, российские войска теснят противника, занимая более выгодные рубежи. Самое главное, отметил военный эксперт, что подразделения ВСУ откатываются всё дальше от границ ЛНР.

Ранее Марочко рассказал о разработке украинцами новых штатных боеприпасов для беспилотников. Он сообщил, что в Харьковской области на относительном удалении от линии боевого соприкосновения работает группа украинских конструкторов, которые разрабатывают осколочные, осколочно-фугасные, бронебойные, зажигательные и дымовые боеприпасы для БПЛА.

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