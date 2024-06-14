Из-под развалин подъезда дома в Шебекино слышны крики детей

Фото: istockphoto/hxdbzxy
В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ обрушился целый подъезд многоквартирного дома. Фотографию полуразрушенного здания опубликовал в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
На кадрах видны упавшие деревья перед домом. За ними располагается разрушенный подъезд, над которым ещё держится крыша. Сотрудники МЧС и добровольцы из числа местных жителей разбирают завалы, чтобы помочь тем, кого завалило обломками и арматурой. Под развалинами обнаружены тела двоих погибших. Ещё двоих жильцов дома эвакуировали с помощью автолестницы через соседние квартиры.
На данный момент известно о двоих погибших и пятерых пострадавших. Спасатели извлекли из-под обломков троих детей. Очевидцы сообщают, что под развалинами слышны детские крики. Разбор завалов продолжается, но существует возможность обрушения крыши над подъездом, которая пока ещё чудом держится.
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Александр Бойцов