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После окончания СВО Европе придётся проводить декриминализацию из-за остатков украинских войск, об этом заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в интервью для РИА Новости.
По его словам, когда специальная военная операция будет завершена, остатки Вооружённых сил Украины превратятся в бандформирования с оружием в руках. Они будут представлять настоящую угрозу для безопасности всей Европы.
Декриминализация может стать одной из основных задач, считает Смирнов.
Напомним, ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что реальные потери ВСУ в ходе СВО составляют порядка 700 000 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Декриминализация может стать одной из основных задач, считает Смирнов.
Напомним, ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что реальные потери ВСУ в ходе СВО составляют порядка 700 000 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева